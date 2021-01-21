تقرير أرجنتيني: جاياردو مرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

فتحت خسارة ريال مدريد أمام ألكويانو أحد أندية الدرجة الثالثة في كأس ملك إسبانيا الباب حول الحديث عن خليفة زين الدين زيدان.

وخسر ريال مدريد 2-1 أمام ألكويانو الذي خاض الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي منقوصا. (طالع التفاصيل)

ريال مدريد يعاني مؤخرا إذ تعرض للخسارة السابعة في 26 مباراة الموسم الحالي وهو نفس عدد الخسائر التي تعرض لها الفريق الموسم الماضي.

شبكة "ESPN" الأرجنتينية أفادت أن ريال مدريد يضع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو كمرشح أول لخلافة زيدان.

وكان زيدان قد قال عقب المباراة عن إمكانية إقالته: "أنا هادئ لنرى ماذا سوف يحدث".

جاياردو مدرب ريفر بليت الأرجنتيني هو الأكثر تتويجا مع الفريق بالألقاب مدربا برصيد 10 ألقاب.

وحقق جاياردو (45 عاما) لقب كوبا سود أمريكانا 2014 وكوبا ليبرتادوريس 2015 و2018 وريكوبا سود أمريكانا (السوبر القاري) 3 مرات، وكأس الأرجنتين 3 مرات وكأس السوبر الأرجنتيني مرة واحدة.

الموسم الماضي خسر لقب الدوري الأرجنتيني في الجولة الأخيرة لصالح بوكا جونيورز الغريم التقليدي.

وودع كوبا ليبرتادوريس من نصف النهائي بعدما خسر بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين أمام بالميراس البرازيلي.

وحصد الأرجنتيني جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية عامي 2018 و2019.