عبد الرحمن مجدي: سأحترف بعد الأولمبياد.. والإسماعيلي صاحب حق تقرير مصيري

حدد عبد الرحمن مجدي جناح نادي الإسماعيلي مستقبله بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات صحفية: "كل تركيزي مع الفريق في الوقت الحالي".

وأضاف "هدفي إسعاد الجماهير والمشاركة مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد".

وتابع "بعدها أتمنى الاحتراف الخارجي في أحد الدوريات الكبيرة".

وشدد "سيكون التفاوض في ذلك الوقت مع مسؤولي نادي الإسماعيلي".

وأتم "أتمنى أن يتم غلق أي حديث عن انتقالي أو احترافي، لأن الإسماعيلي صاحب حق تقرير مصيري".

الجناح البالغ 23 عاما شارك في مباراتين فقط الموسم الحالي وسجل هدفا قبل أن يتعرض لإصابة تسببت في غيابه.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.