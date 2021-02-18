خبر في الجول – استبعاد العراقي من معسكر المصري لأسباب غير فنية الخميس، 18 فبراير 2021 - 15:02 كتب : أيمن عيد كريم العراقي مع المصري أمام الإنتاج الحربي كريم العراقي المصري نرشح لكم أخر الأخبار فينالدوم: ندرك أن لايبزيج قادر على قلب الأمور في لقاء الإياب 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا كاسانو: رونالدو أناني ولا يُناسب خطط بيرلو في يوفنتوس 4 دقيقة | الدوري الإيطالي النمور تجرح كارتيرون.. الاتحاد يحول تأخره ويفوز على التعاون بمشاركة حجازي 15 دقيقة | السعودية طلائع الجيش يواصل تفوقه على القناة ويضرب موعدا مع المصري في دور الـ 16 لـ كأس مصر 31 دقيقة | مصر كابيلو: يوفنتوس لعب بسطحية ودون تركيز ضد بورتو 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا جوارديولا: برناردو سيلفا عاد لمستواه المذهل 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي مران الزمالك - عبد الشافي يواصل التأهيل.. وباتشيكو يحفز البدلاء 48 دقيقة | الدوري المصري بي إن: الاتحاد الجزائري يطالب بتأجيل مواجهة شباب بلوزداد وصنداونز ساعة | دوري أبطال إفريقيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: بيع الشحات؟ حديث لا يمت للواقع بصلة.. اللاعب مهم للفريق تقرير تركي: كشافو كريستال بالاس يراقبون مصطفى محمد ضد ألانيا سبور بي إن: الاتحاد الجزائري يطالب بتأجيل مواجهة شباب بلوزداد وصنداونز أجايي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بدوري أبطال إفريقيا تحليل في الجول - ساسي ينقذ باتشيكو في أسوأ مباريات الموسم لـ الزمالك الأكثر مشاهدة 1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية أمس اليوم غدا الدوري المصري 2 الزمالك 1 الإسماعيلي انتهت الدوري المصري 0 المقاولون العرب 1 أسـوان انتهت الدوري المصري 0 الإنتاج الحربي 1 غزل المحلة انتهت الدوري المصري 1 سيراميكا كليوباترا 1 الاتحاد السكندري انتهت دوري أبطال أوروبا 2 بورتو 1 يوفنتوس انتهت كأس مصر 3 طلائع الجيش 1 القنـــاة انتهت الدوري الأوروبي - ريد ستار بلجراد - ميلان لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - ريال سوسيداد - مانشستر يونايتد لم تبدأ 19:55 الدوري الأوروبي - بنفيكا - أرسنال لم تبدأ 22:00 الدوري الأوروبي - سلافيا براج - ليستر سيتي لم تبدأ 19:55 الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - ليدز يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ريال بيتيس - خيتافي لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - فيورنتينا - سبيزيا كالتشيو لم تبدأ 19:30 الدوري الإيطالي - كالياري - تورينو لم تبدأ 21:45 قد ينال إعجابك