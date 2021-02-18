تقرير تركي: كشافو كريستال بالاس يراقبون مصطفى محمد ضد ألانيا سبور

كشفت تقارير تركية نية نادي كريستال بالاس الإنجليزي في مراقبة مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراي مع فريقه التركي، تمهيدا لضمه الصيف المقبل.

مصطفى محمد انطلق كالصاروخ مع العملاق التركي، وأصبح أول محترف مصري يٌسجل في أول 4 مباريات متتالية مع فريقه الجديد.

أوضح تقرير جريدة هابيرتورك أن مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور يوم السبت ستشهد حضور كشافي كريستال بالاس لإلقاء نظرة عن قرب على المهاجم المصري.

وأفاد التقرير بأن معاناة كريستال بالاس الهجومية جعلت الفريق يبحث عن مهاجم هداف.

لاعبو كريستال بالاس سجلوا 27 هدفا فقط خلال 24 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل كريستال بالاس المركز الـ14 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما يتصدر جالاتا سراي جدول الدوري التركي بفارق الأهداف عن بشكتاش وفناربخشه بعد مرور 24 جولة.

قبل أيام، كشفت تقارير تركية خطط نادي جالاتا سراي لربط مهاجمه مصطفى محمد المعار من الزمالك.

Mostafa Muhammed Ahmed Abdalla 💛❤💛❤ pic.twitter.com/g0uQr4y64q — Hayatımız Galatasaray (@GalatasarayHbbr) February 18, 2021

الخطوة الأولى من جالاتا سراي ستكون تفعيل بند الشراء في عقد إعارة مصطفى محمد من الزمالك ودفع 4 ملايين يورو للزمالك.

وأوضحت جريدة فوتوماك التركية أن النادي التركي يدرس ربط مهاجمه المصري بعقد جديد يمتد لـ5 سنوات بشرط جزائي يبلغ 25 مليون يورو.

وأفاد التقرير أن النادي التركي ينوي رفع راتب مصطفى محمد من 750 ألف دولار إلى 1.25 مليون يورو.

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وكان عبد الرحيم البيراك نائب رئيس نادي جالاتا سراي قد أوضح في تصريحات للصحفيين قبل أيام أن "مصطفى محمد لاعب ذو قيمة كبيرة بالنسبة لجالاتا سراي".

وأضاف "أتمنى أن يجني جالاتا سراي أموالا طائلة من صفقة بيعه في المستقبل".

وانتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وسجل مصطفى محمد بالترتيب في شباك كل من: باشاك شهير وفناربخشة وألانيا سبور (كأس تركيا) وقاسم باشا.