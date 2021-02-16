مستشار منتخب تركيا لـ في الجول: مصطفى محمد سيسجل أكثر من 10 أهداف.. ولاعبو جالاتاسراي يقدرونه

أسهب محسن أورتيجال المستشار الفني لمنتخب تركيا في مدح مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي، والذي يعيش أياما رائعة في بداية مشواره الاحترافي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي

وأصبح مصطفى محمد أول محترف مصري يٌسجل في أول 4 مباريات متتالية مع فريقه.

وقال أورتيجال لـFilGoal.com: "أعتقد أن مصطفى محمد تأقلم بسرعة مع الفريق، رغم أن انتقالات منتصف الموسم صعبة دائما".

وتابع "قام اللاعبون بتقدير قيمته بسرعة، مصطفى يلعب معتمدا على قوته البدنية وهذا يجعله صاحب قيمة كبيرة ولديه توقيت رائع في إنهاء الفرص".

وواصل مدرب الإسماعيلي السابق مديحه "أتوقع أن يكون لديه قدرة على الركض والتمرير أفضل خلال أسبوعين، وهذا سيساعده على تسجيل المزيد".

واستدرك "أتمنى أن يظل متواضعا ويعمل بجد لتحقيق أهدافه".

كما توقع أورتيجال الذي درب فريق الدراويش في 2005 وقاد أندية عديدة في جنوب إفريقيا اتجاه جالاتاسراي لضم المهاجم المصري قبل نهاية فترة إعارته من الزمالك.

وأوضح "بالتأكيد جالاتاسراي لن ينتظر حتى نهاية فترة الإعارة من أجل ضمه بشكل نهائي فلا يمكنهم العثور على لاعب بجودته في الوقت الحالي، لكنهم بحاجة إلى بيع لاعبين أولا".

وشرح "أنا متأكد من أن مصطفى سيسجل أكثر من 10 أهداف هذا الموسم، خاصة أنه متفاهم مع زميله هنري أونيكورو ويفهمان بعضهما البعض بخصوص التحرك داخل الملعب، لكنه سيحتاج إلى أن يكون أسرع قليلا لتحرير نفسه من الرقابة لأنه سيجد مزيد من الاهتمام من المدافعين من الآن فصاعدا".

ووجه أورتيجال نصيحة إلى مصطفى محمد صاحب الـ23 عاما للتعامل مع مدربه المخضرم فاتح تريم.

وعن ذلك، قال: "فاتح تريم يحب مصطفى، هو مدرب متطلب في الجوانب الخططية لكنه أيضا يمتلك شخصية أب، ومصطفى يمكنه التحدث معه في أي وقت عن تحدياته وعليه فعل ذلك".

وأتم "التواضع هو العامل الأكثر أهمية للنجاح مع جالاتاسراي، وأنا متأكد من أنه سيذهب بعيدا".

وانتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وسجل مصطفى محمد بالترتيب في شباك كل من: باشاكشهير وفنربخشة وألانيا سبور (كأس تركيا) وقاسم باشا.