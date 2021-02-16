رئيس سانت إيتيان لـ في الجول: الندم بسبب انطلاقة مصطفى محمد؟ أهم شيء أنه سعيد في جالاتاسراي

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 13:01

كتب : أمير عبد الحليم

مصطفى محمد يحتفل بهدف جالاتا سراي الأول في فنرباهشتة

يتمتع برنارد كايازو رئيس نادي سانت إيتيان بالروح الرياضية في متابعة انطلاقة مصطفى محمد مع جالاتاسراي بعدما فشلت محاولات النادي الفرنسي في ضمه.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

وأصبح مصطفى محمد أول محترف مصري يٌسجل في أول 4 مباريات متتالية مع فريقه.

وقال كايازو لـFilGoal.com: "لا يمكن أن نسأل أنفسنا إذا كان مصطفى محمد سيحقق نفس البداية ويسجل 4 أهداف لو كان انتقل لسانت إيتيان".

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وأوضح "أهم شيء أن مصطفى محمد سعيد في جالاتاسراي".

واستدرك "أما سانت إيتيان، فأهم شيء بالنسبة له حاليا هو مواصلة التحسن مع القائمة الموجودة من اللاعبين".

ثم أضاف "لا يمكننا التوقف كثيرا، فكرة القدم مثل السماء أحيانا تكون زرقاء صافية وأحيانا تملئها السحب".

وتابع "نتمنى الخير لكل عشاق كرة القدم سواء كانوا مصريين أو أتراك أو فرنسيين".

وأتم رئيس سانت إيتيان "كرة القدم تعيش عندما تكون الجماهير في الملعب".

سانت إيتيان دخل في مفاوضات قوية مع الزمالك لضم المهاجم الدولي المصري، لكنها انهارت تماما بعد تصريحات رولان رومير الرئيس الآخر للنادي الفرنسي (سانت إيتيان يمتلك رئيسين، أحدهما بدور إشرافي، والآخر بدور إداري، والأخير هو صاحب الأزمة).

وانتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وسجل مصطفى محمد بالترتيب في شباك كل من: باشاكشهير وفنربخشة وألانيا سبور (كأس تركيا) وقاسم باشا.

مصطفى محمد جالاتاسراي الزمالك
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