تشكيل الأهلي - أجايي وبواليا يقودان الهجوم.. ومحمود وحيد أساسي أمام المريخ

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالثنائي جونيور أجايي ووالتر بواليا في هجوم فريقه لمواجهة المريخ السوداني.

ويلعب الأهلي ضد المريخ في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويشارك محمود وحيد الظهير الأيسر أساسيا لتعويض غياب علي معلول.

كما يلعب ياسر إبراهيم في مركز قلب الدفاع بجوار بدر بانون لتعويض غياب أيمن أشرف.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: جونيور أجايي – والتر بواليا – كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - أحمد رمضان - حمدي فتحي - محمد شريف - مروان محسن - سعد سمير - أكرم توفيق.