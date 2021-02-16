تقرير: جالاتا سراي يخطط لربط مصطفى محمد بشرط جزائي 25 مليون يورو

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 16:44

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدف جالاتا سراي الأول في فنرباهشتة

كشفت تقارير تركية خطط نادي جالاتا سراي لربط مهاجمه مصطفى محمد المعار من الزمالك.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

مصطفى محمد انطلق كالصاروخ مع العملاق التركي، وأصبح أول محترف مصري يٌسجل في أول 4 مباريات متتالية مع فريقه الجديد.

الخطوة الأولى من جالاتا سراي ستكون تفعيل بند الشراء في عقد إعارة مصطفى محمد من الزمالك ودفع 4 ملايين يورو للزمالك.

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وأوضحت جريدة فوتوماك التركية أن النادي التركي يدرس ربط مهاجمه المصري بعقد جديد يمتد لـ5 سنوات بشرط جزائي يبلغ 25 مليون يورو.

وأفاد التقرير أن النادي التركي ينوي رفع راتب مصطفى محمد من 750 ألف دولار إلى 1.25 مليون يورو.

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وكان عبد الرحيم البيراك نائب رئيس نادي جالاتا سراي قد أوضح في تصريحات للصحفيين قبل أيام أن "مصطفى محمد لاعب ذو قيمة كبيرة بالنسبة لجالاتا سراي".

وأضاف "أتمنى أن يجني جالاتا سراي أموالا طائلة من صفقة بيعه في المستقبل".

وانتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وسجل مصطفى محمد بالترتيب في شباك كل من: باشاك شهير وفناربخشة وألانيا سبور (كأس تركيا) وقاسم باشا.

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