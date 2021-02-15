مدافع المريخ لـ في الجول: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي

يرى أنيكايي أديليي مدافع المريخ السوداني أن مواجهة الأهلي لن تكون سهلة خاصة أن الفريق الأحمر عائد للتو من كأس العالم للأندية وقدم هناك مباريات قوية.

وقال أنيكايي أديليي لـFilGoal.com: "مباراة الأهلي كبيرة وصعبة ولكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن المواجهة خارج ملعبنا".

وأضاف "اللعب ضد الأهلي ليس سهلا خاصة وأنه بطل إفريقيا وشاهدنا جميعا مبارياته في مونديال الأندية عندما قدم أداء كبير ورائع".

المدافع النيجري واصل "علينا التركيز تماما في المباراة واحترام المنافس".

وأتم تصريحاته "لدينا 6 مباريات في المجموعة ولابد أن نركز على كل مباراة بشكل منفرد، وأنا واثق أننا قادرون على التأهل لربع النهائي ولدينا الإمكانيات التي تساعدنا على ذلك".

ويلعب الأهلي غدا الثلاثاء ضد المريخ السوداني في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى مع المريخ وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

مهاجم المريخ: مواجهة الأهلي بطل إفريقيا وثالث العالم لن تكون سهلة