مهاجم المريخ لـ في الجول: مواجهة الأهلي بطل إفريقيا وثالث العالم لن تكون سهلة

شدد دارين ماتوكس مهاجم المريخ السوادني على أن مواجهة الأهلي لن تكون سهلة، خاصة أن الفريق الأحمر يمر بفترة رائعة بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا واحتلال المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وقار دارين ماتوكس لـFilGoal.com: "الأهلي فريق جيد ولديه مدرب جيد ويقدمون كرة قدم في المستوى العالي".

وأضاف "شاهدت مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ وقدم الفريق الأحمر أداء أكثر من ممتاز، لذلك نحتاج لأن نكون بكامل تركيزنا في هذه المواجهة ولا نخاف منهم".

وأكمل "نحن نحترم كل الأندية ولكن لدينا إمكانيات كبيرة ونستطيع تحقيق الفوز بالتأكيد".

المهاجم الجامايكي أكمل "تلك المباريات أمام الأهلي والفرق الكبيرة تحتاج فيها أن تتحلى بالشجاعة والتركيز فيما تقدمه في الملعب وتبذل قصارى جهدك حيث أن الأهلي بطل إفريقيا ولديه خبرات كبيرة وبالطبع لن تكون مواجهة سهلة".

وعن اللعب في قارة إفريقيا قال: "اللعب في إفريقيا مختلف بالنسبة لي، انتقلت مؤخرا إلى المريخ بعد فترة كبيرة من اللعب في أمريكا، وهناك اختلاف كبير في اللغة والأجواء المحيطة وأسلوب اللعب ولكن في الآخر هي نفس كرة القدم، لذلك يجب أن تتأقلم على كافة الظروف المحيطة بك حتى تنجح".

وأشار "لعبت الكثير من المباريات الدولية مع منتخب جامايكا ولدي خبرات كبيرة لذلك أحاول أن أساعد فريقي دائما على الفوز وأن أنقل خبراتي لزملائي وأساعدهم في الملعب".

وأتم تصريحاته "ليس من المهم من يلعب ولكن الأهم هو الفوز ونقدم كل شيء لإسعاد الجماهير، وأحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري السوداني سيكون من نصيب المريخ".

ويلعب الأهلي غدا الثلاثاء ضد المريخ السوداني في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى مع المريخ وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.