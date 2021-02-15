راش: أعتقد أن صلاح سيبقى مع ليفربول

لا يعتقد إيان راش أسطورة ليفربول أن محمد صلاح مهاجم الفريق سيترك الحمر قريبا.

وفتح صلاح باب التكهنات حول مستقبله في ليفربول بعدة تصريحات لا تستبعد إمكانية رحيله عن الفريق.

وقال راش في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور: "فرق مثل برشلونة وريال مدريد لها تاريخ مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، وربط صلاح بأي من تلك الأندية يعني أنه لاعب رائع".

وأضاف "بالنسبة لي أعتقد أن محمد صلاح سيبقى في ليفربول".

عقد صلاح الحالي مع ليفربول ينتهي في صيف 2023.

وواصل "جماهير ليفربول تعشقه وهو يحبهم، كما أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأصعب في العالم".

وأردف "على سبيل المثال، فوز شيفيلد يونايتد الذي يصارع للنجاة من الهبوط على مانشستر يونايتد يمكن أن يحدث هذا فقط في الدوري الإنجليزي، عكس باقي الدوريات".

وكان صلاح قد أجرى حوارا مطولا مع صحيفة آس تحدث خلاله عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".

واستطرد "سؤال صعب، لكن حاليا بإمكاني القول بأن كل شيء في يد النادي. بالطبع أريد تحطيم الأرقام هنا في ليفربول، وأكرر. أريد تحطيم كافة الأرقام، لكن كل شيء في يد إدارة النادي بشأني".

كما تحدث صلاح عن إحباطه من عدم ارتداء شارة قيادة ليفربول أمام ميتييلاند في دوري أبطال أوروبا. (طالع الحوار بالكامل من هنا)