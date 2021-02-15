المريخ السوداني يُهنئ الأهلي ويهديه درع النادي بعد الفوز بالبرونزية

حرصت بعثة نادي المريخ السوداني على تهنئة النادي الأهلي بعد التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي.

وقام عمر محمد عبد الله عضو مجلس إدارة المريخ ورئيس البعثة بإهداء محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، درع النادي السوداني بماسبة تحقيق البرونزية.

وقال عبد الله في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "لقد شرف الأهلي الكرة المصرية والعربية والإفريقية كعادته".

وأضاف "أتمنى أن يسير المريخ على درب الأهلي ويتوج بكافة البطولات".

كما وجه عضو مجلس إدارة النادي السوداني الشكر للأهلي على حسن الاستقبال مشددا على العلاقات التاريخية بين مصر والسودان.

ومن جانبه رحب مرجان بالوفد السوداني في مقر الأهلي مؤكدا على تواجدهم في بلدهم الثاني، مصر.

ويلعب الأهلي ضد المريخ السوداني في أولى مباريات المجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة.