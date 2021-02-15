المريخ السوداني يُهنئ الأهلي ويهديه درع النادي بعد الفوز بالبرونزية

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 15:59

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المريخ السوداني

حرصت بعثة نادي المريخ السوداني على تهنئة النادي الأهلي بعد التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي.

وقام عمر محمد عبد الله عضو مجلس إدارة المريخ ورئيس البعثة بإهداء محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، درع النادي السوداني بماسبة تحقيق البرونزية.

أخبار متعلقة
الأهلي يفرض غرامة على أي لاعب يتحدث إعلاميًا بالفترة المقبلة عمرو محب: الأهلي حالة عشق.. وهذا هو الفارق بين كارتيرون وفايلر وموسيماني سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة المريخ المريخ السوداني: نهنئ الأهلي وكل العرب على برونزية المونديال.. ونريد التأهل سويا أمير توفيق: نعرف من الآن ما يحتاجه الأهلي في الصيفين المقبلين

وقال عبد الله في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "لقد شرف الأهلي الكرة المصرية والعربية والإفريقية كعادته".

وأضاف "أتمنى أن يسير المريخ على درب الأهلي ويتوج بكافة البطولات".

كما وجه عضو مجلس إدارة النادي السوداني الشكر للأهلي على حسن الاستقبال مشددا على العلاقات التاريخية بين مصر والسودان.

ومن جانبه رحب مرجان بالوفد السوداني في مقر الأهلي مؤكدا على تواجدهم في بلدهم الثاني، مصر.

ويلعب الأهلي ضد المريخ السوداني في أولى مباريات المجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة.

الأهلي المريخ دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
دورتموند يتعاقد مع مدرب مونشنجلادباخ بدءا من الموسم المقبل 16 دقيقة | الدوري الألماني
راش: أعتقد أن صلاح سيبقى مع ليفربول 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك: ساسي يشارك في التدريبات الجماعية.. وتعليمات خاصة من عبد الهادي لأحداد 35 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – محاضرة بالفيديو لموسيماني.. وتأهيل ماهر ومتولي 35 دقيقة | الدوري المصري
ليواصل هيمنة منذ 2004.. المصري يتخطى المنصورة بثلاثية في كأس مصر 49 دقيقة | مصر
الأهلي: مباراة المريخ صعبة.. والاحتفال ببرونزية المونديال انتهى 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – أيمن أشرف يغيب ضد المريخ بسبب الإصابة.. وهذا موقفه من لقاء سيمبا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي لم يدخل بعد في مفاوضات تجديد معلول وأجايي ولكن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه
قد ينال إعجابك