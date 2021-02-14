برونو بعد التعادل مع وست بروميتش: لن نستسلم أبدا

الأحد، 14 فبراير 2021 - 23:29

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

شدد برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد على أن فريقه لن يستسلم في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتعادل مانشستر يونايتد مع وست بروميتش في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

وكتب برونو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ليست النتيجة التي أردناها".

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وأضاف "لكننا سنواصل العمل ولن نستسلم أبدا".

وسجل برونو هدف تعادل مانشستر أمام وست بروميتش.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تعادل في المواجهة الماضية ضد إيفرتون.

ووصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 46 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد
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