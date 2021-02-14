رائعة برونو لا تكفي.. يونايتد يتعثر مرة أخرى ويتعادل مع وست بروميتش

الأحد، 14 فبراير 2021 - 17:57

كتب : FilGoal

هدف برونو فيرنانديز في وست بروميتش

تعادل مانشستر يونايتد للمباراة الثانية على التوالي أمام وست بروميتش ألبيون بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تعادل في المواجهة الماضية ضد إيفرتون.

ووصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 46 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وارتفع رصيد وست بروميتش إلى النقطة 13 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وصف المباراة

تقدم وست بروميتش في الدقيقة الثانية بضربة رأسية رائعة من المهاجم مباي دياني لم يستطع دي خيا التصدي لها.

ومع السيطرة الكاملة لمانشستر يونايتد نجح برونو فيرنانديز في تسجيل التعادل في الدقيقة 44 من الشوط الأول بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى بعد عرضية من لوك شاو.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة مانشستر يونايتد في محاولة لإحراز هدف التقدم.

وحصل الشياطين الحمر على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد عرقلة هاري ماجواير.

لكن الحكم عاد إلى الفيديو وألغى ركلة الجزاء بعدما اتضح وجود قائد مانشستر يونايتد في موقف تسلل.

ومرة أخرى كاد سكوت ماكتوميناي أن يسجل هدف التقدم للشياطين الحمر بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع وست بروميتش من على خط المرمى.

ودفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالثنائي دوني فان دي بيك وماسون جرينوود بدلا من أنطوني مارسيال وفريد في محاولة لتنشيط هجوم الشياطين الحمر.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع كاد ماجواير أن يسجل هدف الفوز بعدما حول عرضية لوك شاو بضربة رأسية نحو المرمى، لكن الكرة اصطدمت في القائم.

ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل بين الفريقين.

مانشستر يونايتد وست بروميتش ألبيون برونو فيرنانديز
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