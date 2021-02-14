الوداد: مباراتنا مع كايزر تشيفز في مصر.. هذا ليس بغريب على الأشقاء

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، أن مباراته مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في إطار دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ستقام في مصر.

وقال الوداد في بيان نُشر على صفحته على فيسبوك: "ننهي إلى علم الجمهور الودادي الكريم انه تقرر إجراء المباراة التي ستجمع الوداد وكايزر تشيفس الجنوب إفريقي بملعب السلام بالقاهرة".

وأضاف "تتوجه إدارة الوداد الرياضي بالشكر الجزيل لفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي لم يدخر جهدا في سبيل إيجاد ملعب محايد بإمكانه احتضان المباراة، حيث كثف من اتصالاته، رغم ان الاتحاد الإفريقي أمهل الجامعة 24 ساعة فقط لتحديد مكان إجراء المباراة".

وأتم "الوداد يتوجه بالشكر كذلك لوزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد المصري الذين قبلا مشكورين احتضان هذه المباراة. وهذا ليس بغريب على الاشقاء في مصر الذين تربطنا بهم علاقات أخوية وودية".

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن إقامة مباراة الوداد مع كايزر تشيفز في أحد الأيام خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري على ملعب محايد خارج المغرب وجنوب إفريقيا. (طالع التفاصيل)

مباراة الوداد وكايزر تشيفز كان محددا لها مساء أمس السبت، والموافق 13 فبراير.

ورفضت السلطات المغربية منح التأشيرات للضيوف باعتبار جنوب إفريقيا دولة محظور دخول مواطنيها بسبب فيروس كورونا.

ويقع الوداد وكايزر تشيفز في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال بجانب بترو لواندا الأنجولي وهورويا كوناكري الغيني.

هورويا فاز على بترو أتلتيكو بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى لتلك المجموعة.

ويلعب الوداد مع بترو أتلتيكو في لواندا عاصمة أنجولا بالجولة الثانية يوم 23 فبراير الجاري، فيما يلعب كايزر تشيفز مع هوريا في جنوب إفريقيا.