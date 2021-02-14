سولشاير: يجب تقديم القهوة إلى الحكام في غرفة الـVAR حتى لا يغلب النوم عليهم

الأحد، 14 فبراير 2021 - 20:05

كتب : FilGoal

ٍسولشاير - مانشستر يونايتد - ليدز

انتقد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد حكام مباراة فريقه أمام وست بروميتش ألبيون والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وتعادل مانشستر يونايتد مع وست بروميتش في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال سولشاير عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "ركلة الجزاء التي كان من الممكن أن نحصل عليها في المباراة إنها خطأ واضح من المدافع ضد هاري ماجواير".

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وأضاف "إذا نظرت فقط إلى الالتحام بينهما ستقول إنها خطأ وركلة جزاء".

وواصل "لكني أرى أن هاري ماجواير في موقف تسلل، لذلك لابد أن الشخص المسؤول عن الـVAR كان نائما في الغرفة ولذلك يحتاج إلى شخص آخر لتحضير القهوة لمساعدته على عدم النوم".

وأكمل "كان من الممكن تجنب كل ذلك بسهولة إذا قال مبكرا إن اللعبة تسلل، ونكمل بعدها المباراة بشكل طبيعي".

وبسؤاله إذا كان يتعين على يونايتد إنهاء الدوري في المركز الثاني قال: "لن نتخلى عن المنافسة في وقت مبكر، إنه أمر لا يمكن التنبؤ به وأي شيء يمكن أن يحدث بالطبع، لن نكتفي بالمركز الثاني بالطبع نحن لسنا كذلك".

وأوضح "إنه أمر مخيب للآمال بالطبع، فقدنا نقطتين وكانت بداية المباراة صعبة لأنهم وضعونا تحت الضغط ولم نتمكن من تجاوز الخطوط".

وأتم تصريحاته "سجلوا هدف التقدم في الدقيقة الثانية لذلك كان لدينا أكثر من 90 دقيقة لتسجيل هدفين ولكننا لم نتمكن من ذلك".

مانشستر يونايتد سولشاير الدوري الإنجليزي
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