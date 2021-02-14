كلوب يوضح إصابة ميلنر

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تفاصيل إصابة لاعبه جيمس ميلنر الذي استبدل في الدقائق الأولى لمباراة فريقه ضد ليستر سيتي.

وفاز ليستر سيتي على ليفربول بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنها إصابة في العضلة الأمامية، هذا ما قاله ميلنر".

وأضاف "ليست إصابة قوية على ما يبدو، ولكنه لم يكن يريد أن يجازف، ونحن أيضًا لم نكن نريد المجازفة، لذلك أخرجناه".

وأتم المدرب الألماني "سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".





















محمد صلاح تقدم لـ ليفربول، وسجل لـ ليستر سيتي جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنز.

صلاح سجل هدف التقدم ورفع رصيده إلى 17 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وقلب ليستر سيتي النتيجة في 6 دقائق بين 79 و85، ليرتقي للمركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 46 نقطة.

فيما توقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة متكبدا الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

ولأول مرة يخسر ليفربول 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي منذ نوفمبر 2014 وكانت تحت قيادة براندن رودجرز مدرب ليستر الحالي.