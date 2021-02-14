تعرف على تقييم صلاح أمام ليستر من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك ليستر سيتي، لكن فريقه خسر اللقاء بشكل غريب، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 24 من المسابقة والتي انتهت بخسارة الحمر 1-3 وسجل هدف فريقه الوحيد.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ليستر سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.5 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي فريقه.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح، كان ترينت ألكسندر أرنولد، فوصل متوسط تقييمه لـ6.2 درجة من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 23 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و3 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على لقب الدوري بالخسارة أمام ليستر.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستعد ليفربول لملاقاة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.