مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: مصر الأقرب لاستضافة مباراة الوداد وكايزر تشيفز

الأحد، 14 فبراير 2021 - 10:37

كتب : محمد عبد العظيم

الوداد المغربي

اقتربت مصر من استضافة مباراة الوداد البيضاوي وكايزر تشيفز بـ دوري أبطال إفريقيا.

وحسب مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن الوداد اختار إقامة المباراة في مصر، مع انتظار رد الجانب المصري.

المصدر شرح بأن "كاف" أمهل الاتحاد المغربي 24 ساعة لتحديد مكان المباراة. المغرب اختارت مصر، ومازالوا في انتظار رد مصر خلال ساعات للحسم.

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كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن إقامة مباراة الوداد مع كايزر تشيفز في أحد الأيام خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري على ملعب محايد خارج المغرب وجنوب إفريقيا. (طالع التفاصيل)

مباراة الوداد وكايزر تشيفز كان محددا لها مساء أمس السبت، والموافق 13 فبراير.

ورفضت السلطات المغربية منح التأشيرات للضيوف باعتبار جنوب إفريقيا دولة محظور دخول مواطنيها بسبب فيروس كورونا.

ويقع الوداد وكايزر تشيفز في المجموعة الثالثة من دوري الأبطال بجانب بترو لواندا الأنجولي وهورويا كوناكري الغيني.

هورويا فاز على بترو أتلتيكو بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى لتلك المجموعة.

ويلعب الوداد مع بترو أتلتيكو في لواندا عاصمة أنجولا بالجولة الثانية يوم 23 فبراير الجاري، فيما يلعب كايزر تشيفز مع هوريا في جنوب إفريقيا.

الوداد دوري أبطال إفريقيا كايزر تشيفز
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