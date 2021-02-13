مورينيو بعد الخسارة من سيتي: فريق مرتاح يلعب ضد آخر مجهد للغاية

السبت، 13 فبراير 2021 - 22:41

كتب : FilGoal

هاري كين

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن فريقه تأثر كثيرا بالإرهاق خلال مواجهة مانشستر سيتي.

وخسر توتنام بثلاثية دون رد أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو عقب المباراة: "فريق مرتاح يلعب ضد آخر متعب للغاية، مانشستر سيتي بدأ بشكل جيد للغاية وتحكم في المواجهة وسجل الهدف الأول".

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وأضاف "كان لدينا شباب يواجهون صعوبات كبيرة بعدما لعبوا لمدة ساعتين قبل يومين وقدموا كل شيء".

وأكمل "الفريق لا يستحق الخسارة بثلاثية، هاري كين وبيير هويبيرج وكل اللاعبين يقدمون كل شيء، ليس لدي ما أقوله ضد لاعبي فريقي ولا حتى بعض الأخطاء الدفاعية".

وأتم تصريحاته "لماذا نلعب اليوم السبت ونحن سنلعب يوم الأحد المقبل، ليس هناك فائدة من ذلك".

مورينيو مانشستر سيتي
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