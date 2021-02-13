جوندوجان يواصل التوهج ويقود سيتي لضرب توتنام بثلاثية

قاد إليكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي فريقه للفوز على توتنام بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الاتحاد.

وواصل النجم الألماني جوندوجان تألقه وسجل هدفين للمباراة الثانية على التوالي، وقاد سيتي للانتصار رقم 16 على التوالي للفريق السماوي في مختلف البطولات.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 38 في المركز الثامن.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي جوندوجان هدفين، وهدف للإسباني رودريجو.

وصف المباراة

هدد توتنام مرمى مانشستر سيتي أولا عندما سدد هاري كين ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14 اصطدمت في القائم وذهبت بعيدا.

لكن مانشستر سيتي رد بهجوم قوي وسيطر على مجريات اللعب دون رد فعل من توتنام.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 22 بعد عرقلة جوندوجان داخل منطقة الجزاء من قبل هويبيرج.

وتقدم رودريجو لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تقدم مانشستر سيتي بنجاح، بعدما كان المتخصص الأول في تسديد ركلات الجزاء هو جوندوجان.

وكاد جابريال جيسوس أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة وذهبت بعيدا.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجرى جوزيه مورينيو التغيير الأول بنزول موسى سيسوكو بدلا من لوكاس مورا.

وواصل مانشستر سيتي هجومه القوي على توتنام وبعد عدة تمريرات وصلت الكرة إلى جوندوجان داخل منطقة الجزاء ليسدد محرزا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 49.

ثم دفع مورينيو بصانع الألعاب ديلي آلي بدلا من تاجي ندومبيلي.

واستمر تفوق مانشستر سيتي وهذه المرة أرسل الحارس إيدرسون تمريرة طويلة مستغلا تقدم دفاع توتنام لتصل إلى النجم الألماني جوندوجان الذي وضعها في شباك هوجو لوريس مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 65.

ثم غادر جوندوجان الملعب وشارك بدلا منه الإسباني فيران توريس.

وأجرى مورينيو التغيير الأخير بنزول جاريث بيل بدلا من لاميلا، وشارك رياض محرز بدلا من جيسوس في مانشستر سيتي.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون تغيير في النتيجة، لتنتهي المواجهة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية.