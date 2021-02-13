كلوب بعد الخسارة من ليستر: قدمنا لهم هدية.. والهدف الأول تسلل

السبت، 13 فبراير 2021 - 17:28

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه قدم هدية إلى ليستر سيتي خلال مباراة الفريقين.

وفاز ليستر سيتي على ليفربول بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عقب المباراة: "سجلنا هدفا ثم تعادلوا معنا من هدف أرى أنه تسلل واضح، ثم قدمنا لهم هدية في الهدف الثاني".

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وأضاف "الهدف الثاني لليستر كان له تأثير هائل علينا وكان يجب أن نتفاعل بعد التأخر في النتيجة بشكل مختلف".

وأكمل "قبول ما حدث بابتسامة ليس بالأمر السهل، عملنا بجد ولعبنا بقوة من أجل نتقدم بهدف، ثم سجلوا التعادل من كرة أعتقد أنها تسلل واضح، فكان هناك 3 لاعبين أمام الكرة".

وأردف "إذا شاهدت اللعبة مرة أخرى فأنا على يقين تام إنه كان متسللا، ولكن رد فعلنا بعد الهدف لم يعجبني".

وواصل "لدينا مباراة صعبة يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ثم سنلعب الدربي ضد إيفرتون، نحن لا نبحث عن الأعذار وكان يجب أن نفعل ما هو أفضل اليوم".

وأشار "طريقنا الوحيد للخروج هو لعب كرة قدم جيدة والقتال والعمل بجد، مازلنا قادرين على فعل ذلك وسنرى أين سينتهي المطاف بنا".

وأتم تصريحاته "كنا نعلم قبل المباراة أن أوزان كاباك لاعب جيد لكننا نعلم أيضا أنه غير معتاد على كل ما نفعله، وهذا الأخطاء عادة ما تحدث في فترة قبل انطلاق الموسم".

وخسر ليفربول للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولأول مرة منذ عام 2014.

وكان ليفربول خسر أمام برايتون ثم مانشستر سيتي في المباراة السابقة، وأخيرا أمام ليستر سيتي.

ليفربول كلوب الدوري الإنجليزي
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