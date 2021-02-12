مؤتمر كومان: سداسية برشلونة أفضل من بايرن.. ونيمار لا يلعب في ألافيس

أكد رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، على أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء في مواجهة إشبيلية.

برشلونة يواجه ديبورتيفو ألافيس غدا السبت في الجولة 23 من الدوري الإسباني، بعد أيام قليلة من الهزيمة 0-2 في ملعب إشبيلية بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتحدث كومان في المؤتمر عن أهمية مباراة ألافيس قبل مواجهة الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان: "مباراة الغد أهم من مباراة الثلاثاء، نريد مواصلة نتائجنا الجيدة في الدوري الإسباني، وهي مهمة كذلك للاستعداد لمواجهة باريس سان جيرمان".

وعند سؤاله عن غياب نيمار للإصابة، أجاب: "لا أعتقد أن نيمار لاعب في ديبورتيفو ألافيس، هذا السؤال يمكن طرحه في مؤتمر يوم الإثنين، وليس اليوم".

واعترف أنه كان في حاجة لصفقات: "تحدثت مع المرشحين لرئاسة النادي بشأن الصفقات وأخبرتهم أننا في حاجة إلى لاعبين، لكني أحترم أي قرار صادر من النادي، لم نستطع استقدام لاعبين، ومنذ تلك اللحظة واصلت العمل مع اللاعبين الذين في جعبتي".

وتابع: "واجهنا سوء حظ مع الإصابات، نفتقد للأفراد على المستوى الدفاعي، وأيضا نفتقد للأفراد في الهجوم، لم نستطع خوض العديد من المباريات بنفس خط الدفاع، الإصابات أثّرت على مستوانا الدفاعي".

وبشأن تصريحات جيرارد بيكيه التي اتهم فيها التحكيم بمحاباة ريال مدريد، أشار: "هذه ليست مشكلتي، لن أتدخّل في ذلك، إنه شخص يتمتع بالخبرة ويمكنه قول ما يشاء، لكن عليه أن يتحلى بالمسؤولية، قد يقحمونك في مشكلة. يجب محاولة استخدام كلمات مناسبة في لحظة الانتقاد".

وعاد ليشتكي من التحكيم مجددا: "لقطة مباراة إشبيلية كانت ركلة جزاء، الحكم قال إنها مخالفة من خارج المنطقة، وصحيح أنها كانت مخالفة، لكنها من الداخل. لا أفهم كيف لم تتدخّل تقنية الفيديو، كانت واضحة للغاية، ليست لعبة مُعقّدة بالنسبة لي".

وتابع: "أنا متأكد من أن الفريق لم يكن مشتتا بمباراة باريس سان جيرمان، رغم نتيجة مباراة إشبيلية؛ فقد قدّمنا أداء جيدا، ولو لُعبَت تلك المباراة مجددا فإننا لن نخسرها، كنا في حاجة إلى قليل من الحظ".

وواصل: "من الجيد أن نخوض عدة مباريات متتالية في ملعبنا، فوقتها لن نضطر إلى السفر وبالتالي سنحظى براحة أكبر. آمل أن نسترجع مزيدا من المصابين لتدعيم قائمتنا".

وكشف: "حالة ديست وبيانيتش وبرايثوايت تحسّنت، وغدا سنتخذ قرارا نهائيا بشأنهم. لن نخاطر ببقية اللاعبين، ليست آخر مباراة في الموسم، يجب أن يتعافى اللاعبين بشكل كامل".

وتابع: "لن أقوم بكثير من المداورة لأني لا أمتلك الكثير من الخيارات، غدا سنختار الفريق الذي سيلعب اللقاء. عندما تفوز فإنك دائما تشعر بإجهاد أقل على المستوى الذهني".

وأضاف: "أراوخو مصاب ولن يكون معنا غدا، سنحدد موقفه يومي الإثنين والثلاثاء (لمباراة سان جيرمان)".

وشدد على أهمية التحسن دفاعيا: "نتلقى الكثير من الأهداف ونحتاج إلى مزيد من الحدة والاستمرارية في الجانب الدفاعي. لعبنا الكثير من المباريات بعدد قليل من اللاعبين، ولكني لست قلقا، سأكون قلقا فقط لو لم نخلق فرصا للتسجيل".

وعن مواجهة أبيلاردو فيرنانديز مدرب ألافيس وزميله السابق في برشلونة: "لعبت مع أبيلاردو وكان دائما لاعبا تنافسيا ومحترفا. إنه شخص شريف للغاية، سيكون من الرائع أن أحتضنه غدا".

وأشار بشأن المنافسة على البطولات: "في غضون شهر أو شهر ونصف سنرى ما موقفنا من كافة البطولات وما يمكن أن نتطلع للفوز به، وقتها سنحتاج إلى عدد أكبر من اللاعبين المتاحين أيضا".

وأخيرا، سُئل كومان عن سداسية بايرن ميونيخ، فأتم: "بالنسبة لي فإن سداسية جوارديولا أفضل، برشلونة لعب وقتها أفضل كرة قدم في آخر 25 عاما. سداسية بايرن عظيمة أيضا، لكن طريقة لعب برشلونة مع جوارديولا كانت أفضل".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة من 21 مباراة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي خاض مباراة أكثر، وبفارق 8 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر الذي خاض مباراة أقل.