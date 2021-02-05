بيكيه: كيف لا يفضل الحكام ريال مدريد ومعظمهم من العاصمة؟

يرى جيرار بيكيه مدافع برشلونة أن الحكام في إسبانيا يميلون بشكل لا إرادي إلى ريال مدريد، مشيرا إلى أن معظمهم ينتمي في الأصل للعاصمة.

وقال بيكيه في حواره مع Post United:"في يوم قال حكم سابق إن 85% من الحكام مسقط رأسهم هي مدينة مدريد".

وواصل "كيف لا يفضلون مدريد؟ حتى لو بشكل لا إرادي، كيف لهم ألا يميلون لطرف على حساب الآخر؟ أحترم احترافية الحكام وأعرف أنهم يبذلون قصارى جهدهم، لكن حين تأتي لحظة شك..".

وسئل اللاعب البالغ عمره 34 عاما عن قرار برشلونة بالاستغناء عن المهاجم لويس سواريز مطلع الموسم الجاري.

ليرد باقتضاب "اسألوا صاحب القرار، هذا ليس خطأي".

بعد موسم (2019-2020) للنسيان تعاقد برشلونة مع المدرب رونالد كومان ليخلف كيكي سيتيين، قبل أن يتخذ النادي قرارا مفاجئا بالاستغناء عن أحد أهم لاعبيه، لويس سواريز.

ويتألق الأخير حاليا مع فريق أتليتكو مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني، ويعتلي ترتيب هدافي البطولة برصيد 14 هدفا.

يليه صديقه ليونيل ميسي قائد برشلونة برصيد 12 هدفا.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن أتليتكو وللأخير لقاء مؤجل.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال بيتيس يوم الأحد في الجولة 22 من الدوري.