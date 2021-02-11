باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن مباراة برشلونة

الخميس، 11 فبراير 2021 - 17:23

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - لوريان

سيغيب نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان عن مواجهة فريقه السابق برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

نيمار غادر مواجهة كان في كأس فرنسا مساء الأربعاء مصابا، ولن يكون قادرا على الحضور في مباراة برشلونة.

ونشر باريس سان جيرمان بيانا رسميا أوضح فيه أن مدة غياب نيمار ستكون 4 أسابيع تقريبا.

أخبار متعلقة
في ليلة إصابة نيمار.. باريس سان جيرمان يفوز على كان بكأس فرنسا قبل أيام من مواجهة برشلونة.. نيمار يغادر لقاء كان مصابا تقرير برازيلي: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع نيمار لتجديد عقده سيلفيا ونيكولاس جريكو - كرة القدم بعيون الأم.. وخطة نيمار لتشجيع بالميراس

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيمار يعاني من إصابة من الدرجة الثانية في الفخذ الأيسر.

وأفادت الصحيفة أن مدة غياب نيمار ستكون أسبوعين تقريبا، مما يجعل حضوره أمام برشلونة يوم الثلاثاء المقبل مستحيلا، قبل أن ينشر سان جيرمان مدة مضاعفة لغياب نجمه.

في الوقت نفسه، ذكرت ليكيب أن حضور نيمار في مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء يوم 10 مارس ليس أكيدا أيضا.

وأجرى نيمار الفحوصات الطبية في المستشفى مباشرةً بعد مباراة كان، وبدا شاحبا وحزينا أثناء مغادرتها في الساعات الأولى من صباح الخميس.

نيمار (29 عاما) لعب في صفوف برشلونة بين 2013 و2017، قبل أن ينتقل في صفقة مدوية إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو والتي كانت قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

ولم يلتق نيمار مع زملائه السابقين منذ رحيله عن برشلونة، لقاء سيتأجل حتى مباراة الإياب على الأقل.

وخاض نيمار 18 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، سجّل خلالها 13 هدفا وصنع 6.

نيمار برشلونة باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
الشناوي يتألق.. الأهلي يقهر لعنته البرازيلية ويظفر ببرونزية مونديال الأندية 2 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
رائعة بيكلي تقود المقاصة للانتصار على الإنتاج الحربي 12 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نهائي المونديال - 3 تغييرات في بايرن.. وجينياك يقود تيجريس 18 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
قائمة الزمالك - عودة ساسي وبنشرقي واستمرار غياب المثلوثي أمام المولودية 39 دقيقة | إفريقيا
نانت يقيل ريمون دومينيك بعد أقل من شهرين ويعوضه بمدرب سان جيرمان الأسبق ساعة | الدوري الفرنسي
بعد 18 عاما في منصبه.. رحيل مدرب حراس مرمى منتخب إسبانيا ساعة | أوروبا
باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن مباراة برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
لوفرين: صلاح أكبر منتقد لنفسه.. ولماذا لا يستمر مع ليفربول لـ6 سنوات؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك