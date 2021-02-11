باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار عن مباراة برشلونة

سيغيب نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان عن مواجهة فريقه السابق برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

نيمار غادر مواجهة كان في كأس فرنسا مساء الأربعاء مصابا، ولن يكون قادرا على الحضور في مباراة برشلونة.

ونشر باريس سان جيرمان بيانا رسميا أوضح فيه أن مدة غياب نيمار ستكون 4 أسابيع تقريبا.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيمار يعاني من إصابة من الدرجة الثانية في الفخذ الأيسر.

وأفادت الصحيفة أن مدة غياب نيمار ستكون أسبوعين تقريبا، مما يجعل حضوره أمام برشلونة يوم الثلاثاء المقبل مستحيلا، قبل أن ينشر سان جيرمان مدة مضاعفة لغياب نجمه.

في الوقت نفسه، ذكرت ليكيب أن حضور نيمار في مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء يوم 10 مارس ليس أكيدا أيضا.

Neymar sera bien forfait mardi contre le Barça en Ligue des champions https://t.co/TCwuPa4KDR pic.twitter.com/usZ0kB7MZ5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 11, 2021

وأجرى نيمار الفحوصات الطبية في المستشفى مباشرةً بعد مباراة كان، وبدا شاحبا وحزينا أثناء مغادرتها في الساعات الأولى من صباح الخميس.

نيمار (29 عاما) لعب في صفوف برشلونة بين 2013 و2017، قبل أن ينتقل في صفقة مدوية إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو والتي كانت قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

ولم يلتق نيمار مع زملائه السابقين منذ رحيله عن برشلونة، لقاء سيتأجل حتى مباراة الإياب على الأقل.

وخاض نيمار 18 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، سجّل خلالها 13 هدفا وصنع 6.