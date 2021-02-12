تقرير تونسي: النجم الساحلي يتعاقد مع بن عيادة

اختار الجزائري حسين بن عيادة الانتقال لصفوف النجم الساحلي على الترجي التونسي.

وذكرت تقارير صحفية جزائرية أن بن عيادة بات قريبا من التوقيع لصفوف النجم الساحلي (طالع التفاصيل)

ووفقا لموقع "فوت 24" التونسي فأن الظهير اليمن الجزائري وقّع أمس الخميس، على عقود انتقاله لصفوف النجم الساحلي.

وأضاف التقرير أن عقده يمتد لموسمين ونصف.

وكان بن عيادة قد فسخ تعاقده مع الإفريقي التونسي عقب فشل النادي في إضافته لقائمة الفريق بسبب مشاكل الديون.

وبات الجزائري البالغ 28 عاما ثاني لاعب ينضم إلى النجم الساحلي عقب فسخ تعاقده مع الإفريقي بعد مواطنه زين الدين بوتمان.

ويشارك النجم الساحلي في الكونفدرالية الإفريقية إذ يستعد لخوض الملحق أمام مبابان من إي سواتيني.

وكان الدولي الجزائري قد ارتبط اسمه سابقا بالانتقال لصفوف الأهلي والزمالك والترجي التونسي.