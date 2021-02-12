تقرير تونسي: النجم الساحلي يتعاقد مع بن عيادة

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 15:32

كتب : FilGoal

حسين بن عيادة

اختار الجزائري حسين بن عيادة الانتقال لصفوف النجم الساحلي على الترجي التونسي.

حسين بن عيادة

النادي : النادي الإفريقي

النجم الساحلي

وذكرت تقارير صحفية جزائرية أن بن عيادة بات قريبا من التوقيع لصفوف النجم الساحلي (طالع التفاصيل)

ووفقا لموقع "فوت 24" التونسي فأن الظهير اليمن الجزائري وقّع أمس الخميس، على عقود انتقاله لصفوف النجم الساحلي.

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وأضاف التقرير أن عقده يمتد لموسمين ونصف.

وكان بن عيادة قد فسخ تعاقده مع الإفريقي التونسي عقب فشل النادي في إضافته لقائمة الفريق بسبب مشاكل الديون.

وبات الجزائري البالغ 28 عاما ثاني لاعب ينضم إلى النجم الساحلي عقب فسخ تعاقده مع الإفريقي بعد مواطنه زين الدين بوتمان.

ويشارك النجم الساحلي في الكونفدرالية الإفريقية إذ يستعد لخوض الملحق أمام مبابان من إي سواتيني.

وكان الدولي الجزائري قد ارتبط اسمه سابقا بالانتقال لصفوف الأهلي والزمالك والترجي التونسي.

حسين بن عيادة النجم الساحلي في إفريقيا
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