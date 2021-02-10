منافس الزمالك - تقرير جزائري: الترجي يتحرك لضم بن عيادة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 19:42

كتب : FilGoal

حسين بن عيادة

يقترب الجزائري حسين بن عيادة من الالتحاق بصفوف الترجي بعدما فسخ تعاقده مع الإفريقي التونسي، حسبما كشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

المدافع الذي انتقل لصفوف الإفريقي التونسي مطلع الموسم الجاري عقب منافسة من الأهلي والزمالك والترجي للحصول على خدماته لم يلعب أي مباراة نظرا لعدم قيده في قائمة الفريق بسبب مشاكل الديون.

وبحسب التقرير فأن اللاعب أمهل النادي أسبوعا لتحديد مصيره ومن ثم فسخ تعاقده بعدما سئم من التدريب دون مشاركة مع الفريق في المباريات.

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وأضاف التقرير أن الترجي بدأ التحرك لضم اللاعب من خلال وكيله.

نادي الإفريقي ضم حسين بن عيادة الظهير الأيمن البالغ 28 عاما من فريق شباب قسنطينة الجزائري.

صاحب الـ28 عاما يملك مباراتين دوليتين رفقة منتخب الجزائر الأول.

ويقع الترجي التونسي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا رفقة الزمالك والتي تضم أيضا مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي

منافس الزمالك في إفريقيا حسين بن عيادة دوري أبطال إفريقيا الترجي
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