مونديال الأندية - فيفا يرفض محاولات الأهلي لرفع الإيقاف عن كهربا والشحات

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 22:03

كتب : أحمد الخولي

محمد شريف – كهربا – محمود وحيد – أيمن أشرف – حسين الشحات

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محاولات الأهلي لرفع الإيقاف عن حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا"، حسبما علم FIlGoal.com.

وبالتالي سيغيب الثنائي عن مواجهة بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث من كأس العالم للأندية.

ويخضع الثنائي للعزل حتى الآن في مقر بعثة الأهلي في قطر.

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وكان الأهلي قد تلقى إخطارا من "فيفا" وأفاد بحرمان كهربا والشحات يأتي لعدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مواجهة بايرن ميونيخ.

وتنص قواعد الفقاعة الطبية للاحتراز من فيروس كورونا، على عدم اختلاط أي شخص من داخل الفقاعة، بأي شخص خارجها، وهي القاعدة التي يرجح أن يكون الشحات وكهربا قد كسراها.

وأرسل الأهلي خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوضح فيه موقف ثنائي الفريق، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا". (طالع التفاصيل)

ورغم تعقيد الأمور إلا أن الأهلي لم يفقد الأمل في إقناع المسؤولين بإمكانية مشاركة الثنائي، وهو ما لم يحدث.

وشارك حسين الشحات في مواجهتي الدحيل وسجل هدف الأهلي الوحيد، ثم بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

فيما شارك كهربا في نصف النهائي أساسيا أمام البافاري في المباراة التي انتهت بالخسارة بهدفين دون رد.

حسين الشحات محمود كهربا مونديال الأندية الأهلي
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