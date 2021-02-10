بناء على تعليمات الخطيب.. الأهلي يخاطب فيفا لتوضيح موقف الشحات وكهربا الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 15:16 كتب : حسام نور الدين محمد شريف – كهربا – محمود وحيد – أيمن أشرف – حسين الشحات بالميراس الأهلي مونديال الأندية حسين الشحات محمود عبد المنعم كهربا نرشح لكم أخر الأخبار فيديو في الجول (2) - لويس إدوارد: أشكر الرب على مزاملة طاهر 37 دقيقة | الدوري المصري مران الزمالك - باتشيكو يجتمع باللاعبين.. وتدريبات قوية للحراس استعدادا لمولودية الجزائر 46 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا إيقاف رزاق سيسيه مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه 58 دقيقة | الدوري المصري ريال مدريد يوضح إصابة مارسيلو ساعة | الدوري الإسباني كايزر تشيفز يعلن تأخر استخراج تأشيرات سفره إلى المغرب بسبب قيود السفر ساعة | دوري أبطال إفريقيا خبر في الجول – الأهلي لم يفقد الأمل في إقناع فيفا برفع إيقاف كهربا والشحات ساعة | كأس العالم للأندية 2020 بعد تعيينه مشرفا على الإسماعيلي.. سليمان: كل الأندية قدمت الدعم للدراويش.. وشكرا لـ الخطيب 2 ساعة | الدوري المصري قائد يونايتد: نحن بحاجة إلى التحسن ومعرفة طريق الفوز بالألقاب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. فيديو في الجول (2) - لويس إدوارد: أشكر الرب على مزاملة طاهر خبر في الجول – الأهلي لم يفقد الأمل في إقناع فيفا برفع إيقاف كهربا والشحات حوار في الجول – صانع ألعاب بالميراس السابق: آمل أن نظهر شكلا مختلفا أمام الأهلي مؤتمر مدرب بالميراس: مواجهة الأهلي ستكون فرصة لإظهار أسلوب الكرة البرازيلية مؤتمر موسيماني: كهربا والشحات؟ الوضع مؤسف.. ونأمل في العودة لكأس العالم للأندية العام المقبل الأكثر مشاهدة 1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة أمس اليوم غدا الدوري الإسباني 2 ريال مدريد 0 خيتافي انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 0 العين 5 الهلال انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الفتح 1 النصر انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي 1 مانشستر يونايتد 0 وست هام يونايتد انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي 0 بيرنلي 2 بورنموث انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - سوانزي سيتي - مانشستر سيتي لم تبدأ 19:30 كأس الاتحاد الإنجليزي - إيفرتون - توتنام هوتسبر لم تبدأ 22:15 كأس الاتحاد الإنجليزي - شيفيلد يونايتد - بريستول سيتي لم تبدأ 19:30 كأس الاتحاد الإنجليزي - ليستر سيتي - برايتون لم تبدأ 19:30 كأس سويسرا - أراو - سيون لم تبدأ 18:30 الدوري المصري - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا لم تبدأ 14:30 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - الإسماعيلي لم تبدأ 19:30 الدوري المصري - مصر للمقاصة - الإنتاج الحربي لم تبدأ 17:00 كأس العالم للأندية - بالميراس - الأهلي لم تبدأ 17:00 كأس العالم للأندية - تايجرز أونال - بايرن ميونيخ لم تبدأ 20:00 قد ينال إعجابك