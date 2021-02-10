بناء على تعليمات الخطيب.. الأهلي يخاطب فيفا لتوضيح موقف الشحات وكهربا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 15:16

كتب : حسام نور الدين

محمد شريف – كهربا – محمود وحيد – أيمن أشرف – حسين الشحات

بالميراس الأهلي مونديال الأندية حسين الشحات محمود عبد المنعم كهربا
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