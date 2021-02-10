مونديال الأندية - سلبية مسحة بعثة الأهلي بلا استثناء قبل لقاء بالميراس

جاءت نتيجة مسحة جميع أفراد بعثة الأهلي الرسمية سلبية بلا استثناء قبل مباراة بالميراس في مباراة المركز الثالث لكأس العالم للأندية حسبما علم FilGoal.com.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس على الميدالية البرونزية في تمام الخامسة مساءً من غدا الخميس.

ورغم سلبية المسحة، سيغيب عن الأهلي في المباراة علي معلول بسبب الإصابة.

وكذلك محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات بعد خرقهما للإجراءات الاحترازية المتبعة من "فيفا". (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي بعثة الأهلي يبذلون جهدا لإقناع فيفا واللجنة المنظمة ليتفهموا موقف الأهلي من إيقاف الثنائي. (طالع التفاصيل)

وكان الأهلي قد تفوق على الدحيل القطري في مباراة ربع النهائي بهدف حسين الشحات.

ثم خسر من بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا بثنائية دون مقابل، لينافس على الميدالية البرونزية مع بطل كوبا ليبرتادوريس.