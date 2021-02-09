كما انفرد في الجول - فيفا يخطر الأهلي بحرمان كهربا والشحات من اللعب ضد بالميراس

تلقت بعثة الأهلي في قطر إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفيد بحرمان محمود كهربا وحسين الشحات من المشاركة أمام بالميراس.

ويلعب الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الخامسة من مساء الخميس لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وأفاد خطاب فيفا لبعثة الأهلي أن حرمان كهربا والشحات يأتي لعدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مواجهة بايرن ميونيخ.

وخسر الأهلي أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وانفرد FilGoal.com صباح اليوم الثلاثاء بإخطار فيفا بعثة الأهلي بحرمان الثنائي من المشاركة في المباراة الأخيرة. (من هنا)

وتنص قواعد الفقاعة الطبية للاحتراز من فيروس كورونا، على عدم اختلاط أي شخص من داخل الفقاعة، بأي شخص خارجها، وهي القاعدة التي يرجح أن يكون الشحات وكهربا قد كسراها.

وأظهرت صور متداولة بعد المباراة، مصافحة بين كهربا، وأسطورة الأهلي محمد أبو تريكة، وهو الأمر الذي يعد خرقا للفقاعة.