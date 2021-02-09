كما انفرد في الجول - فيفا يخطر الأهلي بحرمان كهربا والشحات من اللعب ضد بالميراس

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 20:51

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

حسين الشحات ضد بايرن ميونيخ

تلقت بعثة الأهلي في قطر إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفيد بحرمان محمود كهربا وحسين الشحات من المشاركة أمام بالميراس.

ويلعب الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الخامسة من مساء الخميس لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وأفاد خطاب فيفا لبعثة الأهلي أن حرمان كهربا والشحات يأتي لعدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مواجهة بايرن ميونيخ.

أخبار متعلقة
حوار في الجول - عمر كمال عبد الواحد عن بدايته في الأهلي وتألقه مع المصري وحلمه الأكبر مسحة طبية لـ كهربا والشحات.. والأهلي يشعر بالاطمئنان ماسكيرانو: الأهلي ترك انطباعا مستداما عن تطور كرة القدم المصرية بما قدمه ضد بايرن كاكا: بعدما شاهدت الأهلي.. صلاح ليس الاستثناء في تطور الكرة المصرية وتهنئة لمصر بالكامل

وخسر الأهلي أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وانفرد FilGoal.com صباح اليوم الثلاثاء بإخطار فيفا بعثة الأهلي بحرمان الثنائي من المشاركة في المباراة الأخيرة. (من هنا)

وتنص قواعد الفقاعة الطبية للاحتراز من فيروس كورونا، على عدم اختلاط أي شخص من داخل الفقاعة، بأي شخص خارجها، وهي القاعدة التي يرجح أن يكون الشحات وكهربا قد كسراها.

وأظهرت صور متداولة بعد المباراة، مصافحة بين كهربا، وأسطورة الأهلي محمد أبو تريكة، وهو الأمر الذي يعد خرقا للفقاعة.

كأس العالم للأندية الأهلي بايرن ميونيخ حسين الشحات كهربا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك ينفي طلب باتشيكو بالاستغناء عن مدرب حراس المرمى واستبداله بآخر أجنبي 28 دقيقة | الدوري المصري
بوكتينيو يعلق على غلاف فرانس فوتبول: لا علاقة له بـ باريس سان جيرمان 56 دقيقة | الدوري الفرنسي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0)-(0) خيتافي.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
باتشيكو ينقل مران الزمالك لاستاد القاهرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أبو تريكة يعتذر لـ كهربا وحسين الشحات ساعة | كأس العالم للأندية 2020
في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة ساعة | كأس العالم للأندية 2020
حوار في الجول - نجم بالميراس السابق: بالتأكيد سنفوز ضد الأهلي.. وتوقعاتي لمسجلي الأهداف ساعة | كأس العالم للأندية 2020
مباشر كأس إيطاليا - يوفنتوس (0) (0) إنتر.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 2 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 3 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ 4 المعز: أعطينا الأهلي أكبر من حجمه واحترمناه أكثر من اللازم
قد ينال إعجابك