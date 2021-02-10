خبر في الجول – الأهلي لم يفقد الأمل في إقناع فيفا برفع إيقاف كهربا والشحات

لم يفقد الأهلي الأمل، في إقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، برفع الإيقاف عن ثنائي الفريق حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا"، قبل مباراة الثالث والرابع ضد بالميراس البرازيلي غدا الخميس.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي بعثة الأهلي يبذلون جهدا لإقناع فيفا واللجنة المنظمة ليتفهموا موقف الأهلي، ومن بين تلك الجهود البيان الذي أصدره الأحمر الذي أوضح فيه إرساله خطابا لـ فيفا يوضح موقف اللاعبين.

ولكن، حسبما علم FilGoal.com، يبدو الأمر معقدا ومتشابكا للغاية ولكن لم يفقد مسؤولو الأهلي الأمل في حل المشكلة حتى الآن، خاصة في ظل استحالة إضافة لاعبين في مكانهما.

ويستند الأهلي كذلك إلى سلبية المسحة العاجلة التي خضع لها اللاعبين عقب مباراة بايرن.

وكان الأهلي قد أرسل خطابا لـ فيفا، يوضح فيه موقف ثنائي الفريق بعد أن قرر الاتحاد الدولي عزلهما وعدم مشاركتهما مع الفريق في مباراة بالميراس.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "بناء على تعليمات محمود الخطيب، رئيس النادي وبعثة فريق الكرة في مونديال الأندية، قام خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي والمنسق العام للبعثة، بإرسال خطاب إلى فيفا صباح اليوم، يوضح فيه موقف اللاعبين؛ حسين الشحات ومحمود كهربا بخصوص عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية عقب نهاية مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ التي جرت مساء الإثنين الماضي في الدور نصف النهائي للبطولة".

وأضاف "وجاء في الخطاب تأكيد الأهلي على احترامه الكامل للوائح فيفا المنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا عن أي أمور أخرى".

وتلقت بعثة الأهلي في قطر إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بفيد بحرمان محمود كهربا وحسين الشحات من المشاركة أمام بالميراس.

ويلعب الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الخامسة من مساء الخميس لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وأفاد خطاب فيفا لبعثة الأهلي أن حرمان كهربا والشحات يأتي لعدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مواجهة بايرن ميونيخ.

وخسر الأهلي أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتنص قواعد الفقاعة الطبية للاحتراز من فيروس كورونا، على عدم اختلاط أي شخص من داخل الفقاعة، بأي شخص خارجها، وهي القاعدة التي يرجح أن يكون الشحات وكهربا قد كسراها.