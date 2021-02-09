في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة

لن يشارك حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبا الأهلي في مواجهة بالميراس بمباراة المركز الثالث من كأس العالم للأندية 2020.

تلقت بعثة الأهلي في قطر إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفيد بحرمان محمود كهربا وحسين الشحات من المشاركة أمام بالميراس. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com تفاصيل وكواليس قرار "فيفا" بإيقاف الثنائي عن مواجهة الفريق البرازيلي.

التفاصيل:

بدأت الواقعة باختراق الثنائي للفقاعة الطبية عندما اختلطا بالجمهور وتصافحا مع بعضه.

وأخطر "فيفا" النادي الأهلي بأن كلا اللاعبين خرجا من الفقاعة وخرقا نظام البطولة الذي ينص على عدم تجاوز الاجراءات الاحترازية خاصة أنهما اختلطا بعد ذلك بزملائهم في الأهلي ولاعبي بايرن ميونيخ وهو ما يعد خطأ فادحا لا يتوقف على العزل ولكن معاقبة كلا اللاعبين أيضا.

ودخل النادي الأهلى في مفاوضات مع "فيفا" من أجل إقناعه بانتظار نتيجة المسحة وإصدار القرار بناءً عليه.

لكن "فيفا" أوضح ان التجاوز يستوجب إجراء ضده كان سيكون أكبر من ايقاف مباراة بالميراس لكن الأهلي اعتذر عن الخطأ وشرح للفيفا طبيعة الموقف مما جعل الإيقاف يتوقف عند مباراة بالميراس فقط.

هل يستطيع الأهلي تعويض الثنائي الغائب؟

حسبما علم FilGoal.com لن يستطيع الأهلي إدخال لاعبين جدد في القائمة التي تقلصت لـ 21 لاعبا.

والسبب: قرار الاستبعاد عقابي وليس لظروف قهرية وبالتالي لا يحق لبطل إفريقيا إضافة بدلاء لهم.

وانفرد FilGoal.com صباح اليوم الثلاثاء بإخطار فيفا بعثة الأهلي بحرمان الثنائي من المشاركة في المباراة الأخيرة. (من هنا)

وتنص قواعد الفقاعة الطبية للاحتراز من فيروس كورونا، على عدم اختلاط أي شخص من داخل الفقاعة، بأي شخص خارجها، وهي القاعدة التي يرجح أن يكون الشحات وكهربا قد كسراها.

وأظهرت صور متداولة بعد المباراة، مصافحة بين كهربا، وأسطورة الأهلي محمد أبو تريكة، وهو الأمر الذي يعد خرقا للفقاعة.