خبر في الجول - إخطار من فيفا لـ الأهلي بعزل الشحات وكهربا ومفاوضات لمشاركتهما ضد بالميراس

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 16:17

كتب : أحمد الخولي

توماس مولر وحسين الشحات - الأهلي وبايرن ميونيخ

تلقت بعثة الأهلي في قطر، إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعزل حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" جناحي الفريق، لخرقهما للفقاعة الطبية الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية.

وبحسب إخطار فيفا، لا يمكن للثنائي المشاركة في تدريبات الفريق، أو المشاركة ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي البطولة.

وجاء قرار فيفا، حسبما علم FilGoal.com، بسبب تواجد الثنائي في أماكن خارج الفقاعة الطبية الموجودة للاعبين وكل الموجودين داخل ملاعب كأس العالم للأندية، المقام حاليا في قطر، عقب خسارة الأهلي من بايرن ميونيخ 2-0 في نصف نهائي البطولة.

أخبار متعلقة
ضياء السيد: خسارة الأهلي أمام بايرن متوقعة.. وموسيماني كان مرعوبا أكثر من اللاعبين أحمد سامي: الخوف الزائد أثر على أداء الأهلي الجماعي.. اللاعبون اصطدموا بسرعة مختلفة من أجل البرونزية.. كيف يدافع الأهلي ضد بالميراس ويستغل مشاكله

وتنص قواعد الفقاعة الطبية للاحتراز من فيروس كورونا، على عدم اختلاط أي شخص من داخل الفقاعة، بأي شخص خارجها، وهي القاعدة التي يرجح أن يكون الشحات وكهربا قد كسراها.

وأظهرت صور متداولة بعد المباراة، مصافحة بين كهربا، وأسطورة الأهلي محمد أبو تريكة، وهو الأمر الذي يعد خرقا للفقاعة.

كهربا وأبو تريكة من لقاء الأمس 🔴🤝🦅

Posted by FilGoal.com on Tuesday, February 9, 2021

وأوضح مصدر بالأهلي لـ FilGoal.com، أن مسؤولي الفريق يحاولون التفاوض مع ممثلي فيفا، واللجنة المنظمة، لكي يشارك الثنائي في مباراة بالميراس، حال خرجت نتيجة المسحة التي خضع لها الثنائي سلبية.

ويواجه الأهلي بالميراس البرازيلي في مباراة الميدالية البرونزية، يوم الخميس المقبل على استاد المدينة التعليمية، قبل مواجهة النهائي التي ستجمع بين بايرن ميونيخ وتيجريس المكسيكي.

بالميراس الأهلي كأس العالم للأندية مونديال الأندية كهربا حسين الشحات
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا: لا يوجد أسرار عن مسيرة مانشستر سيتي الرائعة في الفترة الأخيرة 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: كريسبو يترك ديفينسيا ويقترب من تدريب ساو باولو 8 دقيقة | أمريكا
مورينيو يفتح الباب أمام مشاركة ديلي آلي أمام إيفرتون 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أبيل فيريرا وبالميراس.. "لا بأس يمكنني مهاجمتك.. وتسلق الجبل بطريقة مختلفة" 41 دقيقة | تحليل في الجول
حوار في الجول - لاعب وسط بالميراس السابق: الظروف مهيأة أمامنا للفوز بالمركز الثالث 43 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
حوار في الجول - عمر كمال عبد الواحد عن بدايته في الأهلي وتألقه مع المصري وحلمه الأكبر 49 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: من الشرف الكبير لي مقارنتي بـ مورينيو.. وسعيد بأننا نلعب كرة قدم قديمة 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نقل مباراة ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد إلى ملعب يوفنتوس ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك