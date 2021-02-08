طاهر: حاولنا استغلال بطء دفاع بايرن لكن غابت اللمسة الأخيرة

شدد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، على قوة بايرن ميونيخ بطل أوروبا، بعد المواجهة التي جمعت الفريقين.

بايرن ميونيخ عبر إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على الأهلي بهدفي روبيرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم.

وقال طاهر بعد اللقاء: "كانت مباراة كبيرة، واجهنا بايرن ميونيخ بطل أوروبا، ليس فريقا سهلا بالطبع، شاهدناهم جيدا ودرسناهم".

وأضاف عبر قناة الكأس: "لاعبو بايرن معروفون ولا يحتاجون دراسة، بل نشاهدهم يوميا بالفعل".

وواصل: "حاولنا إغلاق الدفاع أمامهم ولعبنا برباعي في الوسط بالشوط الأول، لكن الأخطاء تسببت في تلقي الهدفين".

وأكمل: "أردنا تهديد مرمى نوير أكثر من مرة لكن لم يحالفنا التوفيق".

وشدد: "أمامنا مباراة أخرى ونسعى لحصد المركز الثالث".

وأتم: "عملنا في الشوط الثاني على استغلال بطء دفاعهم لنخطف الكرة منهم، لكن المساحات كانت بعيدة، كما أن اللمسة الأخيرة غابت".

طاهر محمد طاهر نجم #الأهلي المصري عبر #مجلس_قناة_الكاس : حاولنا أمام #بايرن_ميونيخ ولكن كانت لدينا مشكلة في اللمسة الأخيرة .. #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/SZAi6cZ4uZ — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 8, 2021

سجل هدفا المباراة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و82.

وبذلك يلتقي بايرن ميونيخ بمنافسه تيجريس أونال يوم الخميس المقبل في نهائي البطولة.

فيما يلتقي الأهلي في اليوم ذاته مع منافسه البرازيلي بالميراس لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويطمح بايرن للفوز بالسداسية التاريخية التي فاز بها برشلونة في عام 2009.

فيما يأمل الأهلي في تكرار إنجازه عام 2006 بالظفر ببرونزية المونديال.