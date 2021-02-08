الهزيمة الأولى لـ موسيماني.. بايرن يفوز على الأهلي ويتأهل لنهائي مونديال الأندية

كتب بايرن ميونيخ الهزيمة الأولى للأهلي تحت قيادة مدربه بيتسو موسيماني وفاز عليه بهدفين دون رد اليوم الإثنين.

والتقى الأهلي بمنافسه بايرن ميونيخ في ملعب أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020.

سجل هدفا المباراة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و82.

وخاض موسيماني مع الأهلي 23 مباراة في كل البطولات فاز في 15 لقاء وتعادل في لقاء وحيد وهُزم اليوم ضد بايرن.

وسجل الأهلي حتى الآن مع موسيماني 46 هدفا في كل المباريات واستقبل 12 هدفا.

وبذلك يلتقي بايرن ميونيخ بمنافسه تيجريس أونال يوم الخميس المقبل في نهائي البطولة.

فيما يلتقي الأهلي في اليوم ذاته مع منافسه البرازيلي بالميراس لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويطمح بايرن للفوز بالسداسية التاريخية التي فاز بها برشلونة في عام 2009.

فيما يأمل الأهلي في تكرار إنجازه عام 2006 بالظفر ببرونزية المونديال.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد هاني– بدر بانون– أيمن أشرف– علي معلول

في الوسط: حمدي فتحي– عمرو السولية– محمد مجدي "أفشة"

في الهجوم: حسين الشحات- محمود عبد المنعم "كهربا"- طاهر محمد طاهر

أما تشكيل بايرن ميونيخ فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: بنجامين بافارد– جيروم بواتينج– ديفيد ألابا– ألفونسو ديفيز

في الوسط الدفاعي: جوشوا كيميتش– مارك روكا

في الوسط الهجومي: سيرجي جنابري– توماس مولر– كينجسلي كومان

في الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

ضغط كبير وهدف بافاري

مرر ألفونسو ديفيز كرة بينية جميلة لكن محمد الشناوي خرج من مرماه وتصدى للكرة على مرتين في الدقيقة الثالثة.

وعقب خمس دقائق أرسل بنجامين بافادر عرضية حولها سيرجي جنابري برأسية قوية مرت أعلى مرمى محمد الشناوي بقليل.

ضغط بايرن بقوة أكثر وحصل على أكثر من ركلة ركنية

وفي الدقيقة 17 أرسل بافارد عرضية فشل دفاع الأهلي في تشتيتها لتصل إلى جنابري الذي هيأها لليفاندوفسكي الذي سدد بيمناه بسهولة في الشباك معلنا عن الهدف الأول لبايرن ميونيخ.

وجاءت الخطورة الأولى للأهلي في الدقيقة 22 بانطلاقة سريعة من طاهر محمد طاهر لكن دفاع بايرن شتتها.

وارتدت الكرة وحولها طاهر برأسية لكن مانويل نوير تصدى له بثبات.

وأطلق مارك روكا تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي بثبات.

واضطر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لإجراء أول تبديل بشكل اضطراري لإصابة علي معلول وشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

وأطلق جنابري تسديدة قوية في الدقيقة 29 تصدى لها الشناوي على مرتين.

واستفاق الأهلي وشن هجمة في الدقيقة 32 وأطلق أفشة تسديدة حاول كهربا السيطرة عليها وتحويل مسارها لكنها ذهبت لركلة مرمى.

وفي الدقيقة 37 كاد بايرن يضيف الهدف الثاني بعد جملة سريعة بين كيميتش وليفاندوفسكي لكن تسديدة اللاعب البولندي الساقطة ذهبت لخارج الملعب.

وشتت دفاع الأهلي عرضية من بافارد ومرر حمدي فتحي الكرة لحسين الشحات واستغل ألفونسو ديفيز الأمر وراوغ ببراعة وسدد بيمناه لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

ليفاندوفسكي يقتل اللقاء

ومع بداية الشوط الثاني أرسل أيمن أشرف عرضية تصدى لها نوير بثبات.

وأطلق حسين الشحات تسديدة قوية ارتطمت بدفاع بايرن.

وأجرى هانز فليك أول تبديلين لبايرن بخروج مولر وجنابري ومشاركة ليروي ساني وإريك تشوبو موتنج.

وكاد أيمن أشرف يسجل بالخطا في مرماه لكن الكرة ذهبت لخارج الملعب ركلة ركنية.

وشارك صلاح محسن بدلا من حسين الشحات ووالتر بواليا بدلا من كهربا واليو ديانج بدلا من أفشة.

فيما أشرك بايرن كورينتين توليسو بدلا من مارك روكا، وجاءت كل التبديلات في الدقيقة 70.

وكاد تشوبو موتنج يسجل برأسية إثر عرضية من ساني لكن الشناوي تصدى بثبات.

وأطلق ألابا تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 77 أجرى بايرن تبديلين بخروج بواتنج وماركة نيكلاس سولي وخروج كومان ومشاركة جمال موسيالا.

وحاول ألفونسو ديفيز بعد ذلك في أكثر من مرة المرور من محمد هاني لكن الأخير كان له بالمرصاد.

وحصل بايرن على ركلة حرة شتتها الحائط البشري إثر تسديدة ساني.

وفي الدقيقة 84 شارك محمد شريف بدلا من طاهر محمد طاهر.

وعقب ذلك بدقيقتين أرسل ساني عرضية بيمناه حولها ليفاندوفسكي برأسية سهلة في الشباك.

وسدد محمد شريف كرة زاحفة تصدى لها نوير بسهولة.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت محتسب بدل من الضائع لم يحدث فيها جديد لتنتهي المباراة بفوز بايرن بهدفين دون رد.