تعرف على تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 11:25

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك مانشستر سيتي، لكن فريقه خسر بنتيجة ثقيلة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 23 من المسابقة والتي انتهت بخسارة الحمر 1-4، وسجل هدفا من ركلة جزاء.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة
كلوب يشيد بـ أليسون رغم غلطتيه ويصرح: قلت له سدد في المدرجات كلوب: عندما تخسر برباعية فهذا ليس يومنا.. الأخطاء كانت قاتلة فودين: مواجهة ليفربول لا تقبل القسمة.. ولا يزال أمامنا مشوارا طويلا للفوز بالدوري هندرسون: لن نلوم أليسون للخسارة ضد سيتي.. علينا التعلم مما حدث

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6 درجات من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان اللاعب الشاب كورتيس جونز، فوصل متوسط تقييمه لـ6.3 درجة من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 22 هدفا، 16 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و3 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على لقب الدوري بالخسارة أمام المتصدر.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستعد ليفربول لملاقاة ليستر سيتي في الدوري السبت المقبل.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
هل تفضل الأهلي أم بايرن في نهائي مونديال الأندية؟ مدرب تيجريس يجيب 14 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
عادل وبابل قد ينضمان للخماسي الغائب عن الإسماعيلي أمام الاتحاد 26 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول - نجم بايرن السابق: أشعر بالسعادة لتذكر مباراة الأهلي.. وصاحب اليد العليا في المواجهة ساعة | كأس العالم للأندية 2020
جوارديولا: لم أقل أي شيء بين الشوطين عن إهدار ركلة الجزاء أمام ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
"لماذا لا تحبون زيزو؟".. أرقام في الجول تبحث خلف سؤال باتشيكو ساعة | الدوري المصري
تعرف على تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - أوليتش: هذا ما طلبه منا هاينكس قبل مواجهة الأهلي.. وتوقعات "معركة" المونديال 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
فيراتي: أتمنى اللعب مع ميسي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 لاعبا ليفربول السابقان يتجادلان حول أسلوب صلاح بعد تألقه ضد وست هام
قد ينال إعجابك