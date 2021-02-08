تعرف على تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك مانشستر سيتي، لكن فريقه خسر بنتيجة ثقيلة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 23 من المسابقة والتي انتهت بخسارة الحمر 1-4، وسجل هدفا من ركلة جزاء.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6 درجات من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان اللاعب الشاب كورتيس جونز، فوصل متوسط تقييمه لـ6.3 درجة من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 22 هدفا، 16 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و3 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على لقب الدوري بالخسارة أمام المتصدر.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستعد ليفربول لملاقاة ليستر سيتي في الدوري السبت المقبل.