كلوب: عندما تخسر برباعية فهذا ليس يومنا.. الأخطاء كانت قاتلة

الأحد، 07 فبراير 2021 - 21:35

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه لم يكن في يومه خلال مواجهة مانشستر سيتي التي خسرها برباعية.

وفاز مانشستر سيتي على ليفربول برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "في النهاية عندما تخسر 4-1 فهذا ليس يومنا، ولكن بعض أجزاء المباراة لعبنا بمستوى رائع مثل الشوط الأول".

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وأضاف "في الشوط الثاني غير مانشستر سيتي طريقة اللعب وتلقينا الهدف الأول ثم سجلنا التعادل واعتقدنا أن المباراة تسير في اتجاهنا، لكننا ارتكبنا خطأين فادحين".

وتابع "عندما تكون النتيجة 3-1 من الصعب التعويض، وزيادة على ذلك سجل فيل فودين الهدف الرابع بطريقة عبقرية".

وأتم تصريحاته "الأخطاء التي ارتكبناها أمام مانشستر سيتي كانت قاتلة".

مانشستر ستيي ليفربول يورجن كلوب
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