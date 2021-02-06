لا يشيخ أبدا.. ثنائية المخضرم بانديف تقود جنوى لقهر نابولي

السبت، 06 فبراير 2021 - 23:53

كتب : FilGoal

جوران بانديف - جنوى

فاز جنوى على ضيفه نابولي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب لويجي فيراريس، بالجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وسجّل هدفي جنوى المقدوني الشمالي المخضرم جوران بانديف في الشوط الأول، فيما سجّل ماتيو بوليتانو هدف نابولي الوحيد في وقتٍ متأخر من اللقاء.

ليرفع جنوى رصيده إلى 24 نقطة في المركز 11، ويتجمّد رصيد نابولي عند 37 نقطة في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة.

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ليتلقى نابولي هزيمته السابعة في الدوري هذا الموسم قبل الحلول ضيفا على أتالانتا يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد أن تعادل الطرفان دون أهداف في دييجو مارادونا.

وتوج بانديف (37 عاما) نفسه رجلا للمباراة، بتسجيله هدفي جنوى في الدقيقتين 11 و26 في شباك فريقه الأسبق نابولي.

ليرفع بانديف رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما بات أكبر لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة بكل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم.

وعاد بانديف لمعانقة الشباك بعد أن كان هدفه الوحيد هذا الموسم قد سُجل في الجولة الأولى بشباك كروتوني يوم 20 سبتمبر 2020.

وعاد بانديف لهز شباك نابولي بعد أن فعلها مرة واحدة في السابق بشهر يناير 2008 وقتما كان لاعبا لـ لاتسيو.

وسجّل بانديف هدفه الأول في الدوري الإيطالي الممتاز بقميص أنكونا في شباك بولونيا بشهر يوليو 2003، وبعد 18 عاما لا يتوقف بانديف عن غزو الملاعب الإيطالية.

ولم يكن هدف بوليتانو الوحيد لـ نابولي في الدقيقة 79 كافيا لعودة كتيبة جاتوزو، ليخرج جنوى فائزا.

جنوى بانديف نابولي في إيطاليا الدوري الإيطالي
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