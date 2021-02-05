مؤتمر جوارديولا: تصريح كلوب؟ إذا رأى الجدول سيعرف أنها ليست أسبوعين بل شهرين

رد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على تصريح يورجن كلوب بشأن الحصول على راحة إضافية، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي أن يحل ضيفا على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الـ 23 لمواجهة ليفربول.

كلوب يعتقد أن لاعبي سيتي حصلوا على راحة إضافية في الوقت الذي يعاني فيه فريقه من ضغط المباريات (طالع التصريحات).

الإسباني رد في المؤتمر الصحفي قائلا: "لقد ارتكب خطأ، على كلوب أن يرى الجدول مجددا مررنا بإصابات فيروس كورونا وغبنا أسبوع واحد ومن ثم خضنا مواجهة تشيلسي بـ 14 لاعبا، ربما أنا مخطئ وهي أسبوعين أو 3".

وأضاف "غدا سأرى يورجن وسأساله عن المدة التي غبنا فيها، أنا متفاجئ، اعتقدت أن كلوب ليس هذا النوع من المدربين، لم أتوقع تعليقه، ربما هناك سوء فهم، إذا رأى الجدول سيعرف أنها ليست أسبوعين، بل شهرين".

مانشستر سيتي لم يخض أي مباراة لمدة أسبوع بسبب تأجيل لقاء إيفرتون لزيادة عدد المصابين بفيروس كورونا بين صفوفه.

وخاض السيتيزينز مباراة يوم 26 ديسمبر الماضي أمام نيوكاسل وعاد للمشاركة من جديد أمام تشيلسي في الثالث من يناير من 2021.

وتحدث بيب عن اللقاء: "نخوض المباراة للفوز بالثلاث النقاط، ليس الأمر يتعلق بعد المباريات، هي مباراة في الدوري الإنجليزي ضمن 38 مواجهة".

وتابع "لا أضع التوقعات لأنني لا أعرف كل شيء عن فريقي لذلك تخيل باقي الفرق، منذ شهرين كنا الـ 12 والآن نحن في الصدارة، ولست قلقا بشأن مباراة ليفربول".

وأردف "مواجهة ليفربول دائما صعبة، فريق كبير ولاعبون كبار، ومدربان رائعان".

وحدد بيب غيابات فريقه: "سيرخيو أجويرو وكيفين دي بروين وناثان أكي غير متاحين، البقية لائقين للمباراة".

وأشاد بلاعبه إلكاي جوندوجان الذي يقدم أداء رائعا مؤخرا "ألعب أمامه موقف رجل ضد رجل، ربما اكتسب الخبرة وتحسن في الجودة والشخصية، لقد تحصّل على ركلة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ".

وأتم "أنا أحب اللاعب الذكي الذي يحل المواقف في المباريات والتي تُحل بسبب ذكاءك وهو لاعب من طراز رفيع".

الألماني البالغ 30 عاما سجل 7 أهداف وصنع هدفا في 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.