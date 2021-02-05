مؤتمر كلوب: لا نحظى بوقت للراحة وسيتي حصل على أسبوعين.. وأزمة لايبزيج ليست ضمن عملي

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أن مانشستر سيتي حظى بفترة راحة أكبر من الريدز في ظل ضغط المباريات بالدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

كلوب قال في المؤتمر الصحفي: "نحتاج أن نلعب كرة القدم ونتدرب ونتعافى ولا نحظى بأي وقت للراحة، مانشستر سيتي حصل على أسبوعين راحة بسبب فيروس كورونا، هو عام صعب، بعض الفرق تعاني أقل لكن بالنسبة لنا فهو صعب".

مانشستر سيتي لم يخض أي مباراة لمدة أسبوع بسبب تأجيل لقاء إيفرتون لزيادة عدد المصابين بفيروس كورونا بين صفوفه.

وخاض السيتيزينز مباراة يوم 26 ديسمبر الماضي أمام نيوكاسل وعاد للمشاركة من جديد أمام تشيلسي في الثالث من يناير من 2021.

وأضاف "بعد مباراتين في لندن واجهنا برايتون، ولم نكن مستعدين أو لائقين كفاية للمباراة".

وأكمل "سنحاول بشدة المنافسة بقوة 100% على اللقب في ظل الموسم الصعب والشاق، وسنبدأ من يوم الأحد".

وعن حالة المصابين: "أليسون يشعر بتحسن. ماني وفابينيو سيشاركان في المران، سنرى لاحقا مدى جاهزيتهم لمواجهة مانشستر سيتي"

وأشاد بتطور أداء إلكاي جوندوجان لاعب وسط سيتي والذي سبق له أن لعب تحت قيادة الألماني في صفوف بوروسيا دورتموند قائلا: "جوندوجان كان أحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم، في موسم 2011-2012 كان استثنائيا، كان يشبه كثيرا مستواه الحالي. ثم تعرض لإصابات. لست متفاجئا من مستواه".

وتطرق كلوب للحديث عن موقف مواجهة ريد بول لايبزج في دوري أبطال أوروبا والمُهددة بعدم الإقامة: "ليس عملي، لدينا أشخاص يعملون مع الاتحاد الأوروبي ولايبزيج لإيجاد حل أين سنلعب المباراة، الإصابات في إنجلترا مع الحالات والالتزام، اعتقد أنه من المعقول أن يتم إعفاءنا".

ألمانيا حظرت المسافرين من عدة دول بما فيها المملكة المتحدة في ظل تفشي فيروس كورونا بشدة.

وأتم "نعلم أن هناك ضغط آخر لكننا بالفعل في فقاعة طبية ويمكننا الشعور بإمكانية اللعب ضد لايبزج دون مشاكل، لكن القواعد هي القواعد".