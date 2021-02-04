التشكيل – فينيسيوس يقود هجوم توتنام.. وثلاثي دفاعي لـ تشيلسي

يخوض توماس توخيل قمة الجولة في إنجلترا أمام توتنام بثلاثي دفاعي، فيما لجأ جوزيه مورينيو إلى كارلوس فينيسيوس لقيادة هجوم توتنام في غياب هاري كين.

أعلن جوزيه مورينيو مدرب توتنام، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي.

التشكيل شهد حضور كارلوس فينيسيوس كمهاجم صريح في غياب هاري كين للإصابة، فيما تواجد موسى سيسوكو بجانب هويبيرج في وسط الملعب.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حارس: هوجو لوريس.

الدفاع: بن ديفيز – إيريك داير – توبي ألديرفيلد – سيرجي أورييه.

الوسط: موسى سيسوكو – بيير هويبيرج.

أمامهما: هيونج مين سون – تانجوي ندومبيلي – ستيفين بيرجوين.

الهجوم: كارلوس فينيسوس.

وأعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة توتنام بعد قليل، في قمة الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي شهد اللعب بثلاثي دفاعي، فيما يلعب تيمو فيرنر كمهاجم صريح.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: سيزار أزبليكويتا – روديجير – تياجو سيلفا

الوسط: ماركوس ألونسو - ماتيو كوفاسيتش – جورجينو - – رايس جيمس.

أمامهم: ماسون ماونت – هودسون أودوي.

الهجوم: تيمو فيرنر.