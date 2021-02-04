كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد برايتون

الخميس، 04 فبراير 2021 - 10:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد برايتون

خسر ليفربول للمرة الثانية تواليا على ملعب أنفيلد وتلك المرة أمام برايتون في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح شارك في مواجهة برايتون كاملة وفشل في التسجيل ليظل رصيده التهديفي في المسابقة متوقفا عند 15 هدفا.

صحف إنجلترا قيمت أداء لاعبي ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم صلاح كان ضمن الأقل بين لاعبي فريقه بعدما حصد متوسط 4.9 من 10، إذ كان الأفضل كويمين كيليهر حارس المرمى صاحب 6.1 من 10.

فيما كان روبرتو فيرمينيو وشيردان شاكيري الأقل بين لاعبي الريدز بـ 4.6 و4.2 على الترتيب.

ليفربول فشل في تقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر وظل رابعا برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن الصدارة، قبل المواجهة المرتبقة بينهما الأسبوع المقبل في أنفيلد.

وظل صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفا بفارق 3 أهداف عن هاري كين وسون هيونج مين لاعبا توتنام، وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد ودومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول
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