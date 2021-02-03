التشكيل – غياب أليسون.. صلاح أساسي وعدم تواجد قلبي الدفاع الجدد

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 21:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

يغيب أليسون بيكر عن حراسة مرمى فريقه ليفربل أمام برايتون بسبب الإعياء ويشارك بدلا منه كايمهين كيليهر.

ويواجه ليفربول منافسه برايتون في ملعب أنفيلد اليوم الأربعاء في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل عدم تواجد أي من الصفقتين الجديدتين لليفربول بن ديفيز وأوزان كاباك في الدفاع إذ يجلس الأول فقط على مقاعد البدلاء.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- جوردان هندرسون- ناثينال فيليبس- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: جورجينيو فينالدوم- جيمس ميلنر- تياجو ألكانتارا

في الهجوم: شيردان شاكيري- روبرتو فيرمينو- محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة.

فيما يأتي برايتون في المركز الـ17 بـ21 نقطة.

ليفربول صلاح
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