التشكيل - كافاني يقود الهجوم.. وبوجبا على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 21:26

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد فولام

يقود إدينسون كافاني هجوم مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعه بمنافسه ساوثامبتون اليوم الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد.

ويستضيف يونايتد منافسه ساوثامبتون في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شاو- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- فريد

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: إدينسون كافاني

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من دين هندرسون وإيريك بايلي وبول بوجبا وأنتوني مارسيال ودانييل جيمس وأليكس تيلليس ونيمانيا ماتيتش ودوني فان دي بيك.

ويحتل يونايتد المركز الثاني بـ41 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي ولقاء أكثر من منافسه.

فيما يأتي اوثامبتون في المركز الـ11 بـ29 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

كافاني مانشستر يونايتد ساوثامبتون
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