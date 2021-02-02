ذكريات الأهلي في المونديال – خشبة: اتحاد جدة اعتاد على ثلوج شرق آسيا.. وهكذا خُضنا المران باليابان

"من الطبيعي أن ننتصر لكن اتحاد جدة اعتاد اللعب ضد فرق شرق آسيا في هذه الأجواء" – هادي خشبة لاعب الأهلي السابق

يعود الأهلي إلى كأس العالم للأندية بعد غياب 7 سنوات، ومع عودته نستعيد ما قدمه في البطولة.

FilGoal.com يقدم سلسلة "ذكريات الأهلي في المونديال" والتي يتحدث فيها لاعبو الفريق عن كواليس مشاركاتهم في كأس العالم للأندية وذكرياتهم مع البطولة وما كان يدور في غرفة خلع ملابس الفريق

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ضيف الحلقة السادسة هو هادي خشبة كابتن الأهلي في أول مشاركة للفريق في كأس العالم للأندية عام 2005.

في البداية قال خشبة لـFilGoal.com: "كان حدثا كبيرا. كنا نريد إثبات أنفسنا في هذه البطولة العالمية".

وأضاف "كان لدينا الحافز لكننا لم نستطع تحقيق النتيجة التي نرغب بها في المشاركة الأولى لقلة الخبرة".

وأوضح "كانت أول بطولة دولية على مستوى الأندية لهذا الجيل لكن المناخ مختلف تماما والتوقيت مختلف. كل شيء مختلف تماما".

وظهر خشبة رفقة نادر السيد ومانويل جوزيه في المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة في اليوم التالي لوصول الأهلي لليابان.

السيد لم يكن الحارس الأساسي وقتها للأهلي لكنه ظهر في المؤتمر.

ليكشف خشبة كواليس الاختيار: "كابتن الفريق كان من يتحدث في المؤتمر الصحفي بالإضافة للاعب آخر".

واستمر "جوزيه اختارني أنا ونادر السيد بصفتنا أكثر العناصر خبرة ونجيد التحدث للإعلام".

ولبرودة الجو كان الفريق يتدرب بشكل لم يعتد عليه "كنا نرتدي القفازات وملابس ثقيلة أثناء المران كي نقلل برودة الجو".

وتابع "بسبب البرودة، عمليات الإحماء كانت تأخذ وقتا أطول خلال المران".

وشرح "بعد نهاية المران تكون درجة حرارة أجسادنا مرتفعة بسبب الركض المستمر، لذلك كنا نتجه للحافلة مباشرة حتى لا تنخفض حراراتنا وتتعرض للبرد الذي قد يُصيب اللاعبين بالإعياء".

الأهلي كان سيلعب ضد اتحاد جدة في ربع النهائي، مواجهة عربية عربية رفعت من سقف التوقعات لدى الجميع.

يقول خشبة عن المباراة: "ما كان يُقال في الإعلام وقتها أن الأهلي هو من سيفوز، وهذا أثر نوعا ما على اللاعبين".

لكن خسر الأهلي بهدف دون رد سجله محمد نور.

وعن الخسارة يقول: "اتحاد جدة قدم مباراة رائعة، والنتيجة أثرت بالسلب علينا طوال الرحلة".

وأردف "من الطبيعي أن يفوز الأهلي لكن على أرض الواقع الأمر كان مختلفا؛ لأن اتحاد جدة كان يلعب ضد الفرق شرق آسيا واعتاد اللعب في هذا الأجواء".

ووضح "اتحاد جدة يجيد اللعب في مناخ شرق آسيا كما نجيد نحن اللعب في أجواء غرب إفريقيا".

بعد الخسارة أعطى مانويل جوزيه راحة سلبية للاعبين للتسوق واستشكاف معالم اليابان، لكن خشبة ومحمد أبو تريكة كان الثنائي الذي رفض النزول من الفندق.

حول هذ الموقف يقول: "كنت متأثرا بنتيجة المباراة ولم أُفضل الخروج من الفندق وقتها. لكن لا أتذكر كيف قضيت هذا اليوم". (قالها ضاحكا)

ولعب الأهلي ضد سيدني الأسترالي على المركز الخامس، لكن خشبة لم يشارك في المباراة.

وعن هذه المباراة، يقول: "لم يكن هناك أي إتفاق بيني وبين جوزيه على اللعب ضد سيدني. لم يحدث أن اتفقت مع مدرب من قبل على مشاركتي وهذا لا يحدث في الأهلي".

اعتزل خشبة بعد البطولة لكنه كان حاضرا في بطولة العالم عام 2006 كإداري للفريق.

ويتذكر قائلا: "سافرت مع الفريق في 2006 كإداري وليس لاعبا. في هذه المرة كنا اعتادنا على اللعب في هذا المناخ".

اعتياد الأهلي على المناخ كان سببا في تحقيقه للميدالية البرونزية في البطولة وهو أفضل إنجاز للفريق حتى الآن بعد 5 مشاركات. فكيف ستنتهي المشاركة السادسة في قطر 2020؟