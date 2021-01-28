ذكريات الأهلي في المونديال – أحمد صديق: ثالث العالم كان لتوثيق الأداء ضد إنترناسيونال.. وجوزيه انفجر بعد لقاء أديلايد

"كنا نريد توثيق الأداء الرائع ضد إنترناسيونال" أحمد صديق، لاعب الأهلي السابق.

يعود الأهلي إلى كأس العالم للأندية بعد غياب 7 سنوات، ومع عودته نستعيد ما قدمه في البطولة.

FilGoal.com يقدم سلسلة "ذكريات الأهلي في المونديال" والتي يتحدث فيها لاعبو الفريق عن كواليس مشاركاتهم في كأس العالم للأندية وذكرياتهم مع البطولة وما كان يدور في غرفة خلع ملابس الفريق.

ضيف الحلقة الأولى هو أحمد صديق الذي حقق برونزية بطولة العالم عام 2006 وشارك في بطولة 2008.

في 2006 عاد الأهلي للمشاركة مرى أخرى بعد بطولة 2005 والتي حقق فيها المركز الأخير.

فما هي الأمور التي استفاد منها اللاعبون في 2005 وطبقوها في 2006 ونُقلت للاعبين الجدد؟

يقول صديق لـFilGoal.com: "سافرنا لليابان قبل البطولة بـ10 أيام وهذا لم يحدث في المرة الأولى ولعبنا مباراة ودية ضد أحد الفرق اليابانية".

وأضاف "كنا في قمة تركيزنا بسبب إخفاق بطولة 2005. كما أن دوري أبطال إفريقيا 2006 جاء للأهلي بصعوبة بعد الفوز على الصفاقسي في +90؛ وهذا جعل الفريق يكون في قمة تركيزه ولديه إصرار لتحقيق شيء".

وعن أجواء البطولة وطقس اليابان في ديسمبر، قال: "المناخ قاس للغاية بسبب برودة الجو، لكن الأجواء رائعة والملاعب ممتاز كما أن التنظيم كان هائلا".

وشدد "أجواء تجعلك تشعر بأنك لاعب كرة".

لوائح البطولة في هذا التوقيت كانت تنص على إرتداء القمصان من 1 لـ23. ولهذا لم يرتد صديق القميص رقم 6، وارتدى 8، القميص الخاص بمحمد بركات والذي غاب عن المشاركة بسبب الإصابة.

وحول هذا قال: "أنا من اخترت الرقم. وائل جمعة كان يرتدي رقم 26 لكنه ارتدى 6 لذلك قررت أن ألعب بـ8 وكان قميصي في الناشئين. واتفائل به".

وأوضح "محمد بركات لم يعلق على إرتدائي للرقم".

المباراة الأولى لصديق كانت ضد أوكلاند سيتي حين شارك كبديل في الدقيقة 92 بدلا من إسلام الشاطر، لكن ضد إنترناسيونال في نصف نهائي البطولة شارك في الدقيقة 75.

وعن مباراة إنترناسيونال، قال: "شاركت بعد تأخر الأهلي في النتيجة، قدمت مباراة جيدة. تعليمات مانويل جوزيه لي كانت التقدم للهجوم واستكمال ما كان يقوم به إسلام الشاطر".

الأهلي خسر 2-1 ضد الفريق البرازيلي بأداء أشاد به الجميع، وهذا كان سبب في تحقيق البرونزية، طاهر أبو زيد الذي كان يقوم بتحليل اللقاء عبر قناة ART، قال عقب المباراة: "الأهلي خسر المباراة لكنه فاز باحترام العالم كله".

فيقول صديق "كان يجب أن نحقق المركز الثالث حتى نوثق الأداء الرائع الذي قدمناه في نصف النهائي".

ويكمل "إن لم نحقق المركز الثالث لم يكن أحدا سيتذكر مباراة إنترناسيونال".

وواصل "مباراة إنترناسيونال أعطتنا الدفاع قبل مواجهة كلوب أمريكا. الفريق بأكلمه كان حزينا لأننا لم نحقق الفوز ونصل للمباراة النهائية".

وفاز الأهلي على كلوب أمريكا بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت مشاركة صديق في الدقيقة 67، بينما فاز إنترناسيونال بالبطولة بعد التغلب على برشلونة في النهائي.

وفي 2008 عاد الأهلي لليابان مجددا وظهر في كأس العالم للأندية.

هذه المرة كانت تتوقع جماهير الأهلي وصول فريقها للنهائي ومواجهة مانشستر يونايتد بطل أوروبا، وهو حلم كاد ليتحقق بعد أول 45 دقيقة في البطولة ضد باتشوكا.. قبل الإنهيار في الشوط الثاني.

يقول صديق الذي شارك في الدقيقة 77 عن مواجهة باتشوكا: "كانت مباراة غريبة للغاية، تقدمنا بهدفين في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني لا نعلم ما الذي حدث!".

وأكمل "لن أقول أن ما حدث كان بسبب الثقة الزائدة. هي من أكثر المباريات التي شعرنا بالحزن بسببها، وحتى الآن لا يُصدِق اللاعبون الذي حدث".

وشرح "من 2-0 لنا لـ 2-2. المباراة (هربت مننا)".

وخسر الأهلي 4-2 من باتشوكا بعد لقاء أشواط إضافية ليخسر فرصة الوصول لنصف النهائي ويلعب على المركز الخامس.

وكشف صديق عن تعليمات جوزيه بين شوطي المباراة "دائما وحين نكون متقدمين في النتيجة يطلب منا جوزيه تسجيل المزيد من الأهداف لكن ظروف المباراة كانت صعبة".

وحول إذا كان لياقة الفريق هي السبب في الخسارة، قال: "بالعكس. في الشوط الأول تحكمنا في المباراة لكن لكل مباراة ظروفها".

وأكد "تحقيق الفوز كان سيجعلنا ننتقل لمكان أخر في البطولة".

ولعب الأهلي ضد أديلايد يونايتد الأسترالي لكن صديق لم يشارك في المباراة التي خسرها الفريق بهدف لينهي البطولة في المركز السادس وقبل الأخير.

وكشف صديق عن رد فعل جوزيه بعد خسارة المركز الخامس "بعد الخسارة ضد أديلايد كان رد فعل جوزيه صعبا للغاية. أكثر من رد فعله عقب خسارة باتشوكا".

لكن عند العودة للقاهرة، استقبلت جماهير الأهلي فريقها بكل فخر.

لقطات قال عنها صديق "استقبال الجماهير لنا في المطار حفزتنا للغاية؛ لكن هذا الطبيعي من جماهير الأهلي".

وأتم "جوزيه قال لنا علينا أن نعوض هذه الجماهير ونواصل تحقيق البطولات".