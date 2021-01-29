ذكريات الأهلي في المونديال – أبو مسلم: واجهنا اتحاد جدة والثلج والساعة البيولوجية.. ونبوءة جوزيه تحققت

"الملعب كان مليئا بالثلج وهو ما أثر على اتزان اللاعبين" – أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق.

يعود الأهلي إلى كأس العالم للأندية بعد غياب 7 سنوات، ومع عودته نستعيد ما قدمه في البطولة.

FilGoal.com يقدم سلسلة "ذكريات الأهلي في المونديال" والتي يتحدث فيها لاعبو الفريق عن كواليس مشاركاتهم في كأس العالم للأندية وذكرياتهم مع البطولة وما كان يدور في غرفة خلع ملابس الفريق

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ضيف الحلقة الثانية هو أحمد أبو مسلم الذي شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية عام 2005.

كانت هذه هي المشاركة الأولى للأهلي في كأس العالم للأندية، والتي أُقيمت في اليابان.

فكيف كانت استعداد الفريق للمشاركة الأولى؟ وما هي كواليس رحلة اليابان واللعب ضد اتحاد جدة السعودي وسيدني الأسترالي؟

يقول أبو مسلم لـFilGoal.com: "لم يكن لدينا أي خبرة للعب في هذه الأجواء. كما أعتقد أننا آخر فريق وصل لليابان قبل البطولة بأسبوع، وبعد رحلة سفر طويلة استغرقت أكثر من 10 ساعات".

وأضاف "درجة الحرارة كانت تحت الصفر، كما أن اختلاف التوقيت أثر بالسلب على الساعة البيولوجية للجسم".

واليابان تسبق التوقيت في مصر بـ 7 ساعات.

وتابع "احتاج الفريق لـ4-5 أيام للتأقلم على الأجواء والتوقيت ونظام الأكل الجديد".

وأكمل "كما أننا لم نلعب أي مباريات ودية في اليابان قبل البطولة. آخر مباراة لنا كانت ضد المصري وسجلت هدفا في هذه المباراة".

الأهلي سافر للبطولة بقائمة بها 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر، وهم أبو مسلم، محمد عبد الوهاب وجيلبرتو. وعن هذا يقول: "مانويل جوزيه كان يريد السفر لليابان بظهيرين فقط، لكن جيلبرتو حصل على مسكنات وآتى معنا".

قرعة البطولة أوقعت الأهلي في مواجهة اتحاد جدة في ربع النهائي. فماذا قال جوزيه للاعبين قبل المباراة؟

يكشف أبو مسلم "علينا إثبات أنفسنا. نحن أبطال إفريقيا يجب أن نقوم بفرض شخصيتنا خلال المباريات ونلعب بالأداء المُعتاد".

وشدد "لم يُغير جوزيه أي شيء في أسلوب لعبه. نظامه كان ثابتا ولا يتغير".

وأضاف "اتحاد جدة كان يعلم جيدا طريقة جوزيه، لذلك لم يكن هناك فرصة للتغيير في التشكيل".

اتحاد جدة فاز على الأهلي بهدف في الدقيقة 78 ليحرم الأهلي من الوصول لنصف النهائي؛ ويجعله يلاقي سيدني على المركز الخامس.

وعن الهزيمة، قال: "شعرنا بالإحباط، ولم نكن نتوقع الخسارة. لكن اتحاد جدة اعتاد اللعب في هذه الأجواء. كنا نفوز لو أُقيمت المباراة في السعودية".

أما عن اتحاد جدة في رحلة حفاظه على لقبه الآسيوي، فقد واجه فريق شاندونج لونينج الصيني وفاز 8-3 في مجموع المباراتين بعد التعادل 1-1 في الصين، كما فاز على بوسان آيبارك 5-0 في كوريا الجنوبية قبل تأكيد الفوز بهدفين في السعودية، وهي مباريات لُعبت وسط سقوط الثلوج.

ويشرح أبو مسلم أصعب ما واجه الأهلي في اللقاء "الملعب كان مليئا بالثلج وهو ما أثر على اتزان اللاعبين. الأرض كانت صلبة والقيام بأي عرقلة كان أمرا صعبا، تغيير اتجاه الجسد أثناء الركض كان صعبا أيضا تحديدا في الحالات الدفاعية".

ويواصل "اتحاد جدة كان لديه لاعبين اعتادوا اللعب في هذا المناخ. أما نحن فلا. صحيح أن الأهلي كان يُقيم معسكرات تدريبية في أوروبا لكنها كانت في الصيف وليس الشتاء".

ودعم اتحاد جدة صفوفه قبل البطولة بالتعاقد مع السيراليوني محمد كالون لاعب إنتر السابق، كما استعاد البرازيلي تشيكو بعد نهاية إعارته من سانتوس بالإضافة للكاميروني جوزيف جوب.

ولم يُسمح لاتحاد جدة بقيد الثلاثي البرازيلي: بيدرينيو وماركاو وليما بعد إرسال أسمائهم عقب الوقت المحدد للقيد.

لم يبدأ أبو مسلم مباراة اتحاد جدة، وشارك بين شوطي اللقاء بدلا من جيلبرتو؛ لكنه غادر في الدقيقة 84 وترك مكانه للمهاجم أسامة حسني.

فيحكي أبو مسلم كواليس التغيير وما حدث بعده، ويقول: "جيلبرتو أُصيب بين شوطي اللقاء لذلك لعبت بدلا منه. لم يكن هناك أي مشكلة في البدء بجليبرتو رغم أنني كنت ألعب لمنتخب مصر أنا ومحمد عبد الوهاب".

ويُكمل "خروجي من الملعب كان بداية سوء التفاهم بيني وبين جوزيه. قلت له: ما حدث سيجعل الجميع يظن إنني السبب في هدف اتحاد جدة، لكنه قال لي إنه قام بتبديلي لعمل زيادة هجومية".

وأكد "بعد ما حدث قررت الموافقة على عرض ستراسبورج".

وواصل "الهدف لم يكن مسؤوليتي. أحمد الدوخي أرسل عرضية من بعد منتصف الملعب، تعامل معها عصام الحضري بشكل خاطئ ليسجل محمد نور هدف الفوز للاتحاد".

ضد سيدني لم يشارك أبو مسلم وبدأ محمد عبد الوهاب، وعن هذا قال: "كان قرارا فنيا ولم يكن بيني وبين جوزيه أي مشكلة، حتى أنه كان يرفض رحيلي لفرنسا".

وخسر الأهلي بهدفين مقابل هدف ليحقق المركز السادس والأخير في البطولة، فما هو رد فعل جوزيه؟

يُجيب أبو مسلم "بعد الهزيمة جوزيه قال لنا: لا تحزنوا أعلم أن الأجواء كانت مختلفة، لكننا سنعود هُنا مرة أخرى وسنحقق ميدالية، وهو ما حدث بالفعل في 2006".

استفاد الأهلي من مشاركته الأولى رغم النتائج السلبية، وحقق المركز الثالث في بطولة 2006، ليكون أفضل إنجاز له في كأس العالم للأندية.