الصفقات تتهاطل.. جالاتا سراي ينقذ جيدسون من جحيم توتنام

أعلن نادي جالاتا سراي التركي عن ضم جيدسون فيرنانديش قادما من بنفيكا البرتغالي في سوق الانتقالات الشتوية.

ولعب جيدسون معارا إلى توتنام هوتسبير منذ يناير 2020 لمدة موسم ونصف، لكن بنفيكا قطع إعارته بشكل مبكر هذا الشهر، وأعاره مباشرةً إلى جالاتا سراي.

وكشف جالاتا سراي عن أن قيمة الصفقة بلغت 500 ألف يورو، فيما يتقاضى اللاعب 650 ألف يورو لما تبقى من الموسم.

✍️ Galatasaray’a hoş geldin Gedson Fernandes! 🤜🤛 pic.twitter.com/HKqQE1PAY3 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021

فيرنانديش (22 عاما) لاعب وسط برتغالي تكوّن في بنفيكا وخاض 59 مباراة مع فريقه الأول، مسجلا 3 أهداف وصانعا 7.

لينتقل فيرنانديش إلى توتنام على سبيل الإعارة مطلع العام الماضي، لكن لم يخض خلال تلك الفترة إلا 14 مباراة فقط بواقع 446 دقيقة.

اللاعب الشاب خرج من حسابات جوزيه مورينيو بشكل كامل في الدور الأول من الموسم الحالي، إذ أشركه في مباراتين فقط.

ويمتلك فيرنانديش مباراتين دوليتين مع منتخب البرتغال خاضهما في عام 2018.

وتوج فيرنانديش مع منتخب البرتغال تحت 17 عاما ببطولة أوروبا سنة 2016 وتم اختياره ضمن الفريق المثالي للبطولة.

وكان جالاتا سراي قد أعلن في وقتٍ سابق من اليوم الإثنين عن ضم مصطفى محمد من الزمالك، وضم دياندري يدلين من نيوكاسل يونايتد.