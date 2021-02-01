جالاتا سراي يعلن قيمة صفقة مصطفى محمد وتفاصيل راتبه.. ووصول بطاقته الدولية

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 19:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أعلن نادي جالاتا سراي التركي عن التفاصيل المادية الكاملة لصفقة ضم مصطفى محمد من الزمالك.

وكشف الزمالك قبل عدة أيام عن انتقال لاعبه مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف إلى جالاتا سراي، قبل أن يصل المهاجم الدولي المصري إسطنبول في الساعات الأولى من اليوم الإثنين ويتم الإعلان عن ضمه رسميا بواسطة النادي التركي.

وقال جالاتا سراي في بيانه أنه استعار مصطفى محمد لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار.

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وأشار النادي التركي أن العقد يحتوي على بند يسمح له بشراء مصطفى محمد بشكل نهائي مقابل 4 ملايين دولار قبل 1-7-2022.

وكشف جالاتا سراي أن راتب مصطفى محمد سيكون 400 ألف دولار لما تبقى من الموسم الحالي، و750 ألف دولار في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن البطاقة الدولية لـ مصطفى محمد قد وصلت إلى ناديه التركي بالفعل، وبات يحق للاعب المشاركة في مباراة إسطنبول باشاكشهير غدا الثلاثاء بالدوري التركي.

وكان مصطفى محمد قد وصل إلى إسطنبول في الساعات الأولى من صباح الإثنين وسط اهتمام إعلامي كبير.

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